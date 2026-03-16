https://sputniknews.uz/20260316/centrum-air-tashkent-sochi-reyslar-56311164.html
"Centrum Air" Тошкент-Сочи рейсларини йўлга қўяди: чипта нархлари
"Centrum Air" Тошкент-Сочи рейсларини йўлга қўяди: чипта нархлари
Sputnik Ўзбекистон
30 мартдан Centrum Air Тошкентдан Сочига янги рейсларни йўлга қўяди. Авиакомпания маълумотига кўра, чипталар 2,7 миллион сўмдан, бориб-келиш авиачипталари эса 3,76 миллион сўмдан бошланади.
2026-03-16T16:24+0500
2026-03-16T16:24+0500
2026-03-16T16:24+0500
авиапарвозлар
чипталар
жамият
сочи
тошкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/845/49/8454920_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45d9d271845e468588a596b871b195ee.jpg
ТОШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. 30 мартдан Ўзбекистоннинг "Centrum Air" хусусий авиакомпанияси Тошкентдан Россиянинг энг йирик курорт шаҳарларидан бири — Сочига парвозларни йўлга қўяди. Бу ҳақда компания матбуот хизмати хабар қилди.Тошкент-Сочи йўналиши бўйича авиачипталар нархи 2,7 миллион сўмдан, бориб-келиш чипталари эса 3,76 миллион сўмдан бошланади.Аввалроқ авиакомпания 30 мартдан Тошкентдан Самарага, 31 мартдан Омскка, 1 апрелдан эса Владивосток ва Улан-Удэга ҳафтасига икки мартадан парвозларни йўлга қўйишини маълум қилган эди.Шунингдек, "Centrum Air" Тошкент, Самарқанд, Нукус, Термиз ва Урганчдан Москва, Санкт-Петербург ҳамда Россиянинг яна саккизта шаҳрига парвозларни амалга оширмоқда.
сочи
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/845/49/8454920_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_24a519d8f8e2e29965028cda151c1193.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
centrum air, тошкент, сочи, тошкент сочи рейси, тошкентдан сочига парвоз, авиачипта, чипта нархи, россия, қора денгиз, янги рейс, авиакомпания, uzbekistan, сочига рейс
centrum air, тошкент, сочи, тошкент сочи рейси, тошкентдан сочига парвоз, авиачипта, чипта нархи, россия, қора денгиз, янги рейс, авиакомпания, uzbekistan, сочига рейс
"Centrum Air" Тошкент-Сочи рейсларини йўлга қўяди: чипта нархлари
30 мартдан Centrum Air Тошкентдан Сочига парвозларни бошлайди, чипта нархлари маълум қилинди.
ТОШКЕНТ, 16 мар — Sputnik.
30 мартдан Ўзбекистоннинг "Centrum Air" хусусий авиакомпанияси Тошкентдан Россиянинг энг йирик курорт шаҳарларидан бири — Сочига парвозларни йўлга қўяди. Бу ҳақда компания матбуот хизмати хабар қилди
.
“Қора денгиз ва майда тошли пляжлар, тоғлар ва сайр учун мўлжалланган йўлаклар, Сочи-парк, Дендрарий ҳамда Олимпия парки таътилингизни ёдда қоларли қилади”, — дейилади компаниянинг Telegram-каналида эълон қилинган хабарда.
Тошкент-Сочи йўналиши бўйича авиачипталар нархи 2,7 миллион сўмдан, бориб-келиш чипталари эса 3,76 миллион сўмдан бошланади.
Аввалроқ авиакомпания 30 мартдан Тошкентдан Самарага, 31 мартдан Омскка, 1 апрелдан эса Владивосток ва Улан-Удэга ҳафтасига икки мартадан парвозларни йўлга қўйишини маълум қилган эди.
Шунингдек, "Centrum Air" Тошкент, Самарқанд, Нукус, Термиз ва Урганчдан Москва, Санкт-Петербург ҳамда Россиянинг яна саккизта шаҳрига парвозларни амалга оширмоқда.