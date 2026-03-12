https://sputniknews.uz/20260312/yekaterinburg-urgench-reys-56236571.html
"Red Wings" Екатеринбургдан Урганчга янги рейсни йўлга қўяди
Red Wings 14 апрелдан Екатеринбургдан Урганчга тўғридан-тўғри рейсларни йўлга қўяди. Парвозлар сешанба кунлари SSJ-100 самолётларида амалга оширилади, сафар вақти 2 соат 50 дақиқани ташкил этади.
"Red Wings" Екатеринбургдан Урганчга янги рейсни йўлга қўяди
Янги авиайўналиш Урал пойтахтидан Ўзбекистонга парвозлар географиясини кенгайтиради: "Red Wings" Екатеринбургдан Урганчга мунтазам рейсларни бошлайди
ТОШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Россиянинг "Red Wings" авиакомпанияси Екатеринбургдан Ўзбекистонга янги йўналишни йўлга қўяди — 14 апрель куни Кольцово аэропортидан Урганчга биринчи рейс амалга оширилади. Бу ҳақда компания матбуот хизмати хабар берди.
Шу тариқа Урганч Урал пойтахтидан "Red Wings" орқали парвоз қилиш мумкин бўлган Ўзбекистоннинг иккинчи шаҳрига айланади. Авиакомпания 2022 йилдан буён Екатеринбург — Бухоро йўналишида ҳам мунтазам қатновларни амалга ошириб келмоқда.
Парвозлар ҳар сешанба куни маҳаллий вақт билан соат 04:30 да SSJ-100 самолётларида бажарилади. Сафар давомийлиги 2 соат 50 дақиқани ташкил этади.
"Янги йўналиш Урганч орқали машҳур қадимий Хива шаҳрига тўғридан-тўғри йўл очади. Хивадаги Ичан қалъа ЮНЕСКОнинг Жаҳон мероси рўйхатига киритилган ва ўрта асрлар меъморчилигининг ноёб намунаси саналади", - дейилади хабарда.
"Red Wings" Россиянинг йирик ўнта авиакомпаниясидан бири бўлиб, мунтазам ва чартер йўловчи ташувлари, бизнес-авиация ҳамда юк ташиш хизматларига ихтисослашган. Компания йўналишлар тармоғи 100 тадан ортиқ Россия ва халқаро манзилларни қамраб олади.