"Red Wings" Самара-Урганч йўналишида тўғридан-тўғри рейсларни йўлга қўймоқда

Red Wings авиакомпанияси Самарадан Урганчга тўғридан-тўғри рейсларни йўлга қўймоқда. Янги йўналиш бўйича биринчи парвоз 3 апрелга режалаштирилган, парвоз вақти 2,5 соатни ташкил этади.
12:04 19.02.2026 (янгиланди: 12:16 19.02.2026)
Россия авиакомпанияси янги йўналиш бўйича биринчи парвозни 3 апрель куни амалга оширади.
ТОШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Россиянинг "Red Wings" компанияси Самарадан Ўзбекистоннинг Урганч шаҳрига тўғридан-тўғри авиақатновларни йўлга қўймоқда. Бу ҳақда компания матбуот хизмати хабар берди.
Янги йўналиш бўйича биринчи рейс 3 апрель куни амалга оширилади. Авиакомпания жума кунлари соат 23:40 да мунтазам рейсларни амалга оширади. Йўлга атиги 2 соат 30 дақиқа кетади.
Урганч Самара аэропортидан "Red Wings" йўналишлар тармоғига киритилган Ўзбекистоннинг учинчи шаҳри бўлади. Авиакомпания 2023 йилдан буён Самарадан Тошкентга парвозларни амалга ошириб келмоқда. Бухорога парвозлар эса Екатеринбургнинг Кольцово аэропортида амалга оширилади.
Тарихий обидалари билан машҳур Урганчга Россиянинг SSJ-100 лайнери парвоз қилади. Самараликлар Ўзбекистондаги ЮНЕСКО Бутунжаҳон мероси рўйхатига киритилган етти объектдан бири — қадимий шаҳар ва очиқ осмон остидаги музей Хивани кўриш имконига эга бўлади.
"Red Wings" Россиянинг энг йирик ўнта авиакомпанияси қаторига киради ва мунтазам ва чартер йўловчи, бизнес ва юк ташишларга ихтисослашган. "Red Wings" йўналиш тармоғи 100 тадан ортиқ Россия ва халқаро йўналишларни ўз ичига олади. Флотнинг асосини Россиянинг SSJ-100 самолётлари ташкил этади. Бугунги кунда авиакомпания ушбу турдаги 22 та самолётдан фойдаланади.