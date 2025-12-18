Ўзбекистон
Россия лоукостери Москвадан Нукус ва Термизга арзон рейсларни йўлга қўймоқда
Россия лоукостери Москвадан Нукус ва Термизга арзон рейсларни йўлга қўймоқда
"Победа" лоукостер авиакомпанияси Москвадан Нукус ва Термизга янги рейслар учун чипта сотувларини бошлади. Чипта нархлари мос равишда 1,4 млн ва 1,5 млн сўмдан таклиф этилмоқда.
2025-12-18T12:40+0500
2025-12-18T12:40+0500
ТОШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Россиянинг бюджетли (лоукостер) авиакомпанияси — "Победа" Москвадан Термиз ва Нукус шаҳарларига янги халқаро рейслар учун чипталар савдосини бошлади.Москва — Термиз йўналиши бўйича биринчи парвоз 2026 йил 28 февралга режалаштирилган. Москвадан Нукусга илк рейс эса 2026 йил 7 март куни амалга оширилиши кўзда тутилган.Эслатиб ўтамиз, 16 декабрь куни "Победа" ("Аэрофлот" гуруҳи) Москва — Фарғона йўналиши бўйича тўғридан-тўғри мунтазам рейсларни амалга оширишни бошлаган эди. Илк рейс 100 фоиз тўлиқлик билан бажарилди. Москвадан Фарғонага парвозлар ҳафтасига уч марта — сешанба, пайшанба ва якшанба кунлари амалга оширилади.Бундан ташқари, "Победа" жадвалида Москвадан Тошкент ва Самарқандга ҳам рейслар мавжуд.
ўзбекистон
термиз
Россия лоукостери Москвадан Нукус ва Термизга арзон рейсларни йўлга қўймоқда

12:40 18.12.2025
"Победа" Москвадан Термиз ва Нукусга янги рейсларни йўлга қўяди.
ТОШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Россиянинг бюджетли (лоукостер) авиакомпанияси — "Победа" Москвадан Термиз ва Нукус шаҳарларига янги халқаро рейслар учун чипталар савдосини бошлади.
Москва — Термиз йўналиши бўйича биринчи парвоз 2026 йил 28 февралга режалаштирилган. Москвадан Нукусга илк рейс эса 2026 йил 7 март куни амалга оширилиши кўзда тутилган.
Москва — Термиз йўналиши бўйича чипта нархи тахминан 1 миллион 400 минг сўмдан, Москва — Нукус рейси бўйича эса 1 миллион 500 минг сўмдан бошланади.
Эслатиб ўтамиз, 16 декабрь куни "Победа" ("Аэрофлот" гуруҳи) Москва — Фарғона йўналиши бўйича тўғридан-тўғри мунтазам рейсларни амалга оширишни бошлаган эди. Илк рейс 100 фоиз тўлиқлик билан бажарилди. Москвадан Фарғонага парвозлар ҳафтасига уч марта — сешанба, пайшанба ва якшанба кунлари амалга оширилади.
Бундан ташқари, "Победа" жадвалида Москвадан Тошкент ва Самарқандга ҳам рейслар мавжуд.
