https://sputniknews.uz/20251218/pobeda-moscow-nukus-termez-reyslar-54258879.html
Россия лоукостери Москвадан Нукус ва Термизга арзон рейсларни йўлга қўймоқда
Россия лоукостери Москвадан Нукус ва Термизга арзон рейсларни йўлга қўймоқда
Sputnik Ўзбекистон
"Победа" лоукостер авиакомпанияси Москвадан Нукус ва Термизга янги рейслар учун чипта сотувларини бошлади. Чипта нархлари мос равишда 1,4 млн ва 1,5 млн сўмдан таклиф этилмоқда.
2025-12-18T12:40+0500
2025-12-18T12:40+0500
2025-12-18T12:40+0500
авиапарвозлар
авиарейс
ўзбекистон
россия
жамият
термиз
нукус
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/337/22/3372294_0:96:2947:1754_1920x0_80_0_0_c2e785651e90d1c8ba2b5826d3cf8098.jpg
ТОШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Россиянинг бюджетли (лоукостер) авиакомпанияси — "Победа" Москвадан Термиз ва Нукус шаҳарларига янги халқаро рейслар учун чипталар савдосини бошлади.Москва — Термиз йўналиши бўйича биринчи парвоз 2026 йил 28 февралга режалаштирилган. Москвадан Нукусга илк рейс эса 2026 йил 7 март куни амалга оширилиши кўзда тутилган.Эслатиб ўтамиз, 16 декабрь куни "Победа" ("Аэрофлот" гуруҳи) Москва — Фарғона йўналиши бўйича тўғридан-тўғри мунтазам рейсларни амалга оширишни бошлаган эди. Илк рейс 100 фоиз тўлиқлик билан бажарилди. Москвадан Фарғонага парвозлар ҳафтасига уч марта — сешанба, пайшанба ва якшанба кунлари амалга оширилади.Бундан ташқари, "Победа" жадвалида Москвадан Тошкент ва Самарқандга ҳам рейслар мавжуд.
https://sputniknews.uz/20251003/andijon-sankt-peterburg-aviaqatnovlar-52447309.html
ўзбекистон
термиз
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/337/22/3372294_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a695f7f5d8f0a03555842d6977f88af0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
победа авиакомпанияси, победа лоукостер, москва нукус рейси, москва термиз рейси, москва внуково, нукус аэропорти, термиз аэропорти, арзон авиақатновлар, бюджетли рейслар, авиачипта нархи, 2026 йил парвозлар, аэрофлот гуруҳи, ўзбекистон россия авиақатновлари, uzbekistan airways москва урганч нархи
победа авиакомпанияси, победа лоукостер, москва нукус рейси, москва термиз рейси, москва внуково, нукус аэропорти, термиз аэропорти, арзон авиақатновлар, бюджетли рейслар, авиачипта нархи, 2026 йил парвозлар, аэрофлот гуруҳи, ўзбекистон россия авиақатновлари, uzbekistan airways москва урганч нархи
Россия лоукостери Москвадан Нукус ва Термизга арзон рейсларни йўлга қўймоқда
"Победа" Москвадан Термиз ва Нукусга янги рейсларни йўлга қўяди.
ТОШКЕНТ, 18 дек – Sputnik.
Россиянинг бюджетли (лоукостер) авиакомпанияси — "Победа" Москвадан Термиз ва Нукус шаҳарларига янги халқаро рейслар учун чипталар савдосини бошлади
.
Москва — Термиз йўналиши бўйича биринчи парвоз 2026 йил 28 февралга режалаштирилган. Москвадан Нукусга илк рейс эса 2026 йил 7 март куни амалга оширилиши кўзда тутилган.
Москва — Термиз йўналиши бўйича чипта нархи тахминан 1 миллион 400 минг сўмдан, Москва — Нукус рейси бўйича эса 1 миллион 500 минг сўмдан бошланади.
Эслатиб ўтамиз, 16 декабрь куни "Победа" ("Аэрофлот" гуруҳи) Москва — Фарғона йўналиши бўйича тўғридан-тўғри мунтазам рейсларни амалга оширишни бошлаган эди
. Илк рейс 100 фоиз тўлиқлик билан бажарилди. Москвадан Фарғонага парвозлар ҳафтасига уч марта — сешанба, пайшанба ва якшанба кунлари амалга оширилади.
Бундан ташқари, "Победа" жадвалида Москвадан Тошкент ва Самарқандга ҳам рейслар мавжуд.