Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260313/metan-zapravka-56262251.html
Энергетика вазирлиги: 14 мартдан метан “заправка"лар фаолияти босқичма-босқич тикланади
Энергетика вазирлиги: 14 мартдан метан “заправка"лар фаолияти босқичма-босқич тикланади
Sputnik Ўзбекистон
Бугун “заправка"лар фақат ижтимоий соҳа объектларига хизмат кўрсатувчи ва жамоат транспорти учун ишлайди. 13.03.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-03-13T12:38+0500
2026-03-13T12:38+0500
жамият
энергетика вазирлиги
аёқш
газ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0c/56235380_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_50df91bf2941dffd33088f83842c06ad.png
ТОШКЕНТ, 13 мар – Sputnik. Ўзбекистонда 14 мартдан бошлаб метан “заправка"лар фаолияти босқичма-босқич қайта тиклана бошлайди. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги хабар берди.Таъкидланишича, шохобчаларнинг иш вақти бўйича қўшимча маълумот берилади.13 март куни эса “заправка"лар фақат ижтимоий соҳа объектларига хизмат кўрсатувчи ва жамоат транспорти учун фаолият юритади.Ҳаво ҳарорати пасайиши сабабли 10 март куни соат 16:00 дан бошлаб метан "заправка"лар фаолиятига вақтинча чеклов жорий этилди. 12 март куни ҳам “заправка"лар ижтимоий соҳа ва жамоат транспорти учун ишлади.
https://sputniknews.uz
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0c/56235380_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_95fd6265d9e87e284f682b3a97a2910e.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, энергетика вазирлиги, аёқш, газ
жамият, энергетика вазирлиги, аёқш, газ

Энергетика вазирлиги: 14 мартдан метан “заправка"лар фаолияти босқичма-босқич тикланади

12:38 13.03.2026
© SputnikМетановая заправка
Метановая заправка - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.03.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Бугун “заправка"лар фақат ижтимоий соҳа объектларига хизмат кўрсатувчи ва жамоат транспорти учун ишлайди.
ТОШКЕНТ, 13 мар – Sputnik. Ўзбекистонда 14 мартдан бошлаб метан “заправка"лар фаолияти босқичма-босқич қайта тиклана бошлайди. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги хабар берди.
Таъкидланишича, шохобчаларнинг иш вақти бўйича қўшимча маълумот берилади.
13 март куни эса “заправка"лар фақат ижтимоий соҳа объектларига хизмат кўрсатувчи ва жамоат транспорти учун фаолият юритади.
Ҳаво ҳарорати пасайиши сабабли 10 март куни соат 16:00 дан бошлаб метан "заправка"лар фаолиятига вақтинча чеклов жорий этилди. 12 март куни ҳам “заправка"лар ижтимоий соҳа ва жамоат транспорти учун ишлади.
12:38
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0