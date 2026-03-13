https://sputniknews.uz/20260313/metan-zapravka-56262251.html
Энергетика вазирлиги: 14 мартдан метан "заправка"лар фаолияти босқичма-босқич тикланади
Энергетика вазирлиги: 14 мартдан метан “заправка"лар фаолияти босқичма-босқич тикланади
Бугун "заправка"лар фақат ижтимоий соҳа объектларига хизмат кўрсатувчи ва жамоат транспорти учун ишлайди. 13.03.2026
ТОШКЕНТ, 13 мар – Sputnik. Ўзбекистонда 14 мартдан бошлаб метан “заправка"лар фаолияти босқичма-босқич қайта тиклана бошлайди. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги хабар берди.Таъкидланишича, шохобчаларнинг иш вақти бўйича қўшимча маълумот берилади.13 март куни эса “заправка"лар фақат ижтимоий соҳа объектларига хизмат кўрсатувчи ва жамоат транспорти учун фаолият юритади.Ҳаво ҳарорати пасайиши сабабли 10 март куни соат 16:00 дан бошлаб метан "заправка"лар фаолиятига вақтинча чеклов жорий этилди. 12 март куни ҳам “заправка"лар ижтимоий соҳа ва жамоат транспорти учун ишлади.
