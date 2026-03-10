Совуқ об-ҳаво туфайли метан “заправка”лар фаолияти вақтинча чекланмоқда

https://sputniknews.uz/20260310/metan-zapravkalar-cheklov-56200413.html
Ўзбекистонда 10 март куни соат 16:00 дан метан заправкалар фаолиятига вақтинча чеклов жорий этилди. Қарор совуқ ҳаво ортидан газга талаб ошиши ва магистрал қувурларда босим пасайиши билан изоҳланди.
ТОШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Совуқ ҳаво сабаб 10 март соат 16:00 дан метан "заправка"лар фаолиятига вақтинча чеклов жорий этилади. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги матбуот хизмати маълум қилди.Вазирликка кўра, республика ҳудудларига совуқ ва нам ҳаво массаларининг кириб келиши натижасида табиий газга талаб кескин ошган. Оқибатда магистраль газ қувурларида босим пасайиши кузатилмоқда.Шу боис 10 март куни соат 16:00 дан бошлаб республикадаги метан газ қуйиш шохобчалари фаолияти вақтинча чекланади. Айни пайтда ижтимоий соҳа объектларига хизмат кўрсатувчи ва жамоат транспорт воситалари учун газ таъминоти барқарор тарзда давом эттирилади.
ТОШКЕНТ, 10 мар — Sputnik.
Совуқ ҳаво сабаб 10 март соат 16:00 дан метан "заправка”лар фаолиятига вақтинча чеклов жорий этилади. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги матбуот хизмати маълум қилди
.
Вазирликка кўра, республика ҳудудларига совуқ ва нам ҳаво массаларининг кириб келиши натижасида табиий газга талаб кескин ошган. Оқибатда магистраль газ қувурларида босим пасайиши кузатилмоқда.
Шу шароитда аҳоли хонадонлари ҳамда ижтимоий соҳа объектларини табиий газ билан узлуксиз таъминлаш устувор вазифа этиб белгиланган.
Шу боис 10 март куни соат 16:00 дан бошлаб республикадаги метан газ қуйиш шохобчалари фаолияти вақтинча чекланади. Айни пайтда ижтимоий соҳа объектларига хизмат кўрсатувчи ва жамоат транспорт воситалари учун газ таъминоти барқарор тарзда давом эттирилади.