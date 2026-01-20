https://sputniknews.uz/20260120/metan-zapravkalar-cheklov-55003936.html
Метан заправкаларга чеклов: Вазирлик сотувчилардан бензин нархини оширмасликни сўради
Метан заправкаларга чеклов: Вазирлик сотувчилардан бензин нархини оширмасликни сўради
Sputnik Ўзбекистон
Ҳаво ҳарорати кескин пасайиши ортидан айрим ҳудудларда газ босими тушди. Аҳолини табиий газ билан узлуксиз таъминлаш мақсадида метан заправкалар фаолиятига вақтинча чеклов киритилди.
ТОШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Ҳаво ҳароратининг пасайиши туфайли айрим ҳудудларда қувурларда газ босимининг пасайиши сабаб автомобилларга газ тўлдириш шохобчалари фаолиятига вақтинча чеклов киритилди. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Қайд этилишича, аҳоли хонадонлари, тиббиёт ва таълим муассасаларини табиий газ билан таъминлаш устувор вазифа ҳисобланади.Маълум қилинишича, чекловлар сабабли Ўзбекнефтгаз АЖ биржа савдоларига чиқарилаётган кунлик автобензин ҳажмини талабга қараб етарли даражада оширади.Шунингдек, хусусий автозаправкалар эгаларидан нархларни сунъий равишда оширмаслик, автобензинни сифат ва миқдор жиҳатидан тўғри сотиш сўралди.
ўзбекистон
Ҳаво ҳароратининг пасайиши туфайли айрим ҳудудларда қувурларда газ босимининг пасайиши сабаб автомобилларга газ тўлдириш шохобчалари фаолиятига вақтинча чеклов киритилди. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
Қайд этилишича, аҳоли хонадонлари, тиббиёт ва таълим муассасаларини табиий газ билан таъминлаш устувор вазифа ҳисобланади.
Жамоат транспорти ҳамда ижтимоий соҳа объектларига хизмат кўрсатувчи транспорт воситалари газ билан чекловларсиз таъминланади.
Маълум қилинишича, чекловлар сабабли Ўзбекнефтгаз АЖ биржа савдоларига чиқарилаётган кунлик автобензин ҳажмини талабга қараб етарли даражада оширади.
Шунингдек, хусусий автозаправкалар эгаларидан нархларни сунъий равишда оширмаслик, автобензинни сифат ва миқдор жиҳатидан тўғри сотиш сўралди.