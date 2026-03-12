https://sputniknews.uz/20260312/metan-zapravkalar-faoliyat-56233860.html
Бугун метан "заправка"лар фақат белгиланган тоифадаги транспортлар учун фаолият юритади
Бугун метан "заправка"лар фақат белгиланган тоифадаги транспортлар учун фаолият юритади
Sputnik Ўзбекистон
Бугун метан заправкалар фақат ижтимоий соҳа объектларига хизмат кўрсатувчи транспорт ва жамоат транспорти учун ишлайди. Энергетика вазирлиги буни газ босимини меъёрга келтириш ишлари билан изоҳлади.
2026-03-12T11:27+0500
2026-03-12T11:27+0500
2026-03-12T11:44+0500
ўзбекистон
жамият
энергетика вазирлиги
газ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/15/40192529_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_daf4a9568475b8707514009b2fa5b881.jpg
ТОШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Бугун метан "заправка"лар фақат ижтимоий соҳа объектларига хизмат кўрсатувчи транспорт ва жамоат транспорти учун фаолият юритади.Энергетика вазирлигининг маълум қилишича, айни пайтда магистрал газ қувурларида босимни ростлаш ва меъёрий ҳолатга келтириш ишлари давом этмоқда.Шу билан бирга, биржа савдоларига чиқарилаётган автобензин ва суюлтирилган газ — пропан ҳажми оширилгани, улар бозорга етарли миқдорда етказиб берилаётгани айтилди.Вазирлик хусусий автозаправка шохобчалари эгаларини нархларни сунъий оширмасликка, бензинни сифат ва миқдор жиҳатидан тўғри сотишга чақирди. Қўшимча қилинишича, ваколатли ташкилотлар томонидан назорат кучайтирилган ва асоссиз қимматлашувга йўл қўйилмайди.
https://sputniknews.uz/20260310/metan-zapravkalar-cheklov-56200413.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/15/40192529_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f0750459e59e454e16af2183bc5e8947.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
метан заправка, метан заправкалар, жамоат транспорти, ижтимоий соҳа, энергетика вазирлиги, газ босими, магистрал газ қувурлари, табиий газ, пропан, автобензин, ўзбекистон
метан заправка, метан заправкалар, жамоат транспорти, ижтимоий соҳа, энергетика вазирлиги, газ босими, магистрал газ қувурлари, табиий газ, пропан, автобензин, ўзбекистон
Бугун метан "заправка"лар фақат белгиланган тоифадаги транспортлар учун фаолият юритади
11:27 12.03.2026 (янгиланди: 11:44 12.03.2026)
Газ таъминотида устуворлик аҳоли хонадонлари ва ижтимоий соҳа объектларига қаратилгани боис, бугун метан заправкалар чекланган тартибда ишламоқда.
ТОШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Бугун метан "заправка"лар фақат ижтимоий соҳа объектларига хизмат кўрсатувчи транспорт ва жамоат транспорти учун фаолият юритади.
Энергетика вазирлигининг маълум қилишича
, айни пайтда магистрал газ қувурларида босимни ростлаш ва меъёрий ҳолатга келтириш ишлари давом этмоқда.
Газ босими пасайгани сабабли биринчи навбатда аҳоли хонадонлари ҳамда ижтимоий соҳа объектларини табиий газ билан узлуксиз таъминлаш устувор вазифа сифатида белгиланган.
Шу билан бирга, биржа савдоларига чиқарилаётган автобензин ва суюлтирилган газ — пропан ҳажми оширилгани, улар бозорга етарли миқдорда етказиб берилаётгани айтилди.
Вазирлик хусусий автозаправка шохобчалари эгаларини нархларни сунъий оширмасликка, бензинни сифат ва миқдор жиҳатидан тўғри сотишга чақирди. Қўшимча қилинишича, ваколатли ташкилотлар томонидан назорат кучайтирилган ва асоссиз қимматлашувга йўл қўйилмайди.