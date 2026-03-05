Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия қўшинлари Яровая қишлоғини озод этди — мудофаа вазири жангчиларни табриклади
Россия қўшинлари Яровая қишлоғини озод этди — мудофаа вазири жангчиларни табриклади
Россия Қуролли Кучларининг “Ғарб” қўшинлари гуруҳи Донецк Халқ Республикасидаги Яровая аҳоли пунктини озод қилди. Россия Мудофаа вазири Андрей Белоусов 1-мотоўқчи полк жангчиларини табриклаб, уларга миннатдорчилик билдирди.
ТОШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Россия Қуролли кучларининг “Ғарб” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Донецк Халқ Республикасидаги Яровая аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Россия мудофаа вазири Андрей Белоусов 1-мотоўқчи полк қўмондонлиги ва шахсий таркибини Яровая аҳоли пункти озод этилгани муносабати билан табриклади.Андрей Белоусов ҳарбий хизматчиларга жанговар вазифаларни муваффақиятли бажарганликлари ва ҳарбий бурчга содиқликлари учун миннатдорчилик билдириб, улар миллий манфаатларни ҳимоя қилиш ва Россия хавфсизлигини таъминлаш йўлида ўз вазифаларини шараф билан бажаришда давом этишига ишонч билдирди.
Янгиликлар
россия қўшинлари, яровая озод қилинди, донецк халқ республикаси, россия армияси, андрей белоусов, ғарб қўшинлари гуруҳи, яровая аҳоли пункти, россия мудофаа вазирлиги, фронт хабарлари
Россия қўшинлари Яровая қишлоғини озод этди — мудофаа вазири жангчиларни табриклади

18:37 05.03.2026
© Пресс-служба Минобороны РФ
Рабочий визит министра обороны РФ А. Белоусова в Казахстан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.03.2026
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
Медиабанкка ўтиш
Яровая аҳоли пунктини “Ғарб” қўшинлари жангчилари озод қилишга муваффақ бўлди.
ТОШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Россия Қуролли кучларининг “Ғарб” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Донецк Халқ Республикасидаги Яровая аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Россия мудофаа вазири Андрей Белоусов 1-мотоўқчи полк қўмондонлиги ва шахсий таркибини Яровая аҳоли пункти озод этилгани муносабати билан табриклади.
Унинг таъкидлашича, ҳужум бўлинмалари ҳамжиҳатликда ҳаракат қилиб, босқичма-босқич олдинга силжимоқда ва умумий ғалаба кунини яқинлаштирмоқда.
Андрей Белоусов ҳарбий хизматчиларга жанговар вазифаларни муваффақиятли бажарганликлари ва ҳарбий бурчга содиқликлари учун миннатдорчилик билдириб, улар миллий манфаатларни ҳимоя қилиш ва Россия хавфсизлигини таъминлаш йўлида ўз вазифаларини шараф билан бажаришда давом этишига ишонч билдирди.
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова во время получения ими военной техники в Запорожской области. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.03.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари Суми ва Запорожьеда иккита аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди
3 Март, 15:08
