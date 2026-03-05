https://sputniknews.uz/20260305/russia-yarovaya-ozod-56123217.html
Россия қўшинлари Яровая қишлоғини озод этди — мудофаа вазири жангчиларни табриклади
Россия Қуролли Кучларининг “Ғарб” қўшинлари гуруҳи Донецк Халқ Республикасидаги Яровая аҳоли пунктини озод қилди. Россия Мудофаа вазири Андрей Белоусов 1-мотоўқчи полк жангчиларини табриклаб, уларга миннатдорчилик билдирди.
ТОШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Россия Қуролли кучларининг “Ғарб” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Донецк Халқ Республикасидаги Яровая аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Россия мудофаа вазири Андрей Белоусов 1-мотоўқчи полк қўмондонлиги ва шахсий таркибини Яровая аҳоли пункти озод этилгани муносабати билан табриклади.Андрей Белоусов ҳарбий хизматчиларга жанговар вазифаларни муваффақиятли бажарганликлари ва ҳарбий бурчга содиқликлари учун миннатдорчилик билдириб, улар миллий манфаатларни ҳимоя қилиш ва Россия хавфсизлигини таъминлаш йўлида ўз вазифаларини шараф билан бажаришда давом этишига ишонч билдирди.
Яровая аҳоли пунктини “Ғарб” қўшинлари жангчилари озод қилишга муваффақ бўлди.
ТОШКЕНТ, 5 мар — Sputnik.
