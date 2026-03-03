https://sputniknews.uz/20260303/russia-ikki-punkt-nazorat-56072047.html
Россия қўшинлари Суми ва Запорожьеда иккита аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди
Россия қўшинлари Суми ва Запорожьеда иккита аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилишича, Суми вилоятининг Бобилевка ва Запорожье вилоятининг Веселянка аҳоли пунктлари назоратга олинган. Шунингдек, 142 та туманда Украина объектларига зарба берилган.
2026-03-03T15:08+0500
2026-03-03T15:08+0500
2026-03-03T15:08+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
россия мудофаа вазирлиги
запорожье вилояти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/08/30599182_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b93cbedbf26edd4ff10d5a9a819b2c38.jpg
ТОШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Россия қўшинлари Суми вилоятининг Бобилевка ҳамда Запорожье вилоятининг Веселянка аҳоли пунктлари устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Шунингдек, оператив-тактик авиация, зарба берувчи учувчисиз учиш аппаратлари, ракета қўшинлари ва артиллерия бўлинмалари томонидан Украина Қуролли кучларининг бир қатор объектларига зарба берилган.Вазирлик маълумотига кўра, узоқ масофали зарба берувчи дронлар учирилган аэродромлар, ҳарбий-саноат комплекси учун фойдаланилаётган энергетика ва порт инфратузилмаси объектлари, шунингдек, 142 та туманда Украина қуролли тузилмалари ва хорижий ёлланма аскарлар вақтинча жойлашган нуқталар яксон қилинган.
https://sputniknews.uz/20260302/russia-qoshinlar-qishloq-ozod-56056133.html
запорожье вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/08/30599182_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_1572b50fc80ae2c863b9798efc75f63a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия қўшинлари, суми вилояти, запорожье вилояти, бобилевка, веселянка, россия мудофаа вазирлиги, украина қуролли кучлари, дронлар, ракета қўшинлари, артиллерия, 142 та туман, ҳарбий амалиёт
россия қўшинлари, суми вилояти, запорожье вилояти, бобилевка, веселянка, россия мудофаа вазирлиги, украина қуролли кучлари, дронлар, ракета қўшинлари, артиллерия, 142 та туман, ҳарбий амалиёт
Россия қўшинлари Суми ва Запорожьеда иккита аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди
Россия Мудофаа вазирлиги Суми ва Запорожье вилоятларидаги икки аҳоли пункти устидан назорат ўрнатилганини ҳамда Украина ҳарбий объектларига зарбалар берилганини билдирди.
ТОШКЕНТ, 3 мар — Sputnik.
Россия қўшинлари Суми вилоятининг Бобилевка ҳамда Запорожье вилоятининг Веселянка аҳоли пунктлари устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди
.
Бобилевка аҳоли пунктини "Шимол" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари, Веселянкани эса "Днепр" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари назоратга олган.
Шунингдек, оператив-тактик авиация, зарба берувчи учувчисиз учиш аппаратлари, ракета қўшинлари ва артиллерия бўлинмалари томонидан Украина Қуролли кучларининг бир қатор объектларига зарба берилган.
Вазирлик маълумотига кўра, узоқ масофали зарба берувчи дронлар учирилган аэродромлар, ҳарбий-саноат комплекси учун фойдаланилаётган энергетика ва порт инфратузилмаси объектлари, шунингдек, 142 та туманда Украина қуролли тузилмалари ва хорижий ёлланма аскарлар вақтинча жойлашган нуқталар яксон қилинган.