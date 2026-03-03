Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия қўшинлари Суми ва Запорожьеда иккита аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилишича, Суми вилоятининг Бобилевка ва Запорожье вилоятининг Веселянка аҳоли пунктлари назоратга олинган. Шунингдек, 142 та туманда Украина объектларига зарба берилган.
ТОШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Россия қўшинлари Суми вилоятининг Бобилевка ҳамда Запорожье вилоятининг Веселянка аҳоли пунктлари устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Шунингдек, оператив-тактик авиация, зарба берувчи учувчисиз учиш аппаратлари, ракета қўшинлари ва артиллерия бўлинмалари томонидан Украина Қуролли кучларининг бир қатор объектларига зарба берилган.Вазирлик маълумотига кўра, узоқ масофали зарба берувчи дронлар учирилган аэродромлар, ҳарбий-саноат комплекси учун фойдаланилаётган энергетика ва порт инфратузилмаси объектлари, шунингдек, 142 та туманда Украина қуролли тузилмалари ва хорижий ёлланма аскарлар вақтинча жойлашган нуқталар яксон қилинган.
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова во время получения ими военной техники в Запорожской области.
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова во время получения ими военной техники в Запорожской области.
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Медиабанкка ўтиш

Россия Мудофаа вазирлиги Суми ва Запорожье вилоятларидаги икки аҳоли пункти устидан назорат ўрнатилганини ҳамда Украина ҳарбий объектларига зарбалар берилганини билдирди.
ТОШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Россия қўшинлари Суми вилоятининг Бобилевка ҳамда Запорожье вилоятининг Веселянка аҳоли пунктлари устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.
Бобилевка аҳоли пунктини "Шимол" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари, Веселянкани эса "Днепр" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари назоратга олган.
Шунингдек, оператив-тактик авиация, зарба берувчи учувчисиз учиш аппаратлари, ракета қўшинлари ва артиллерия бўлинмалари томонидан Украина Қуролли кучларининг бир қатор объектларига зарба берилган.
Вазирлик маълумотига кўра, узоқ масофали зарба берувчи дронлар учирилган аэродромлар, ҳарбий-саноат комплекси учун фойдаланилаётган энергетика ва порт инфратузилмаси объектлари, шунингдек, 142 та туманда Украина қуролли тузилмалари ва хорижий ёлланма аскарлар вақтинча жойлашган нуқталар яксон қилинган.

Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари учта қишлоқни озод қилди — АҚШ ва Чехия техникаси йўқ қилинди
Кеча, 16:27
