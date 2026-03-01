https://sputniknews.uz/20260301/tashkent-havo-iflos-reyting-birinchi-56038013.html
iqair портали маълумотига кўра, 1 март куни Тошкент AQI ва PM2.5 кўрсаткичлари бўйича дунёда биринчи ўринга чиққан. Гидромет инверсия ва шамолсизлик ҳаво сифати вақтинча ёмонлашганини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. iqair.com портали маълумотларига кўра, 1 март ҳолатига Тошкент ҳаво сифати индекси (AQI) ва PM2.5 кўрсаткичи бўйича дунё шаҳарлари орасида биринчи ўринга чиққан. Рейтинг реал вақт режимида шаклланади ва кўрсаткичлар соат сайин ўзгариши мумкин.Ўзбекистон Гидрометеорология хизмати агентлиги маълум қилишича, Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида атмосфера ҳавоси сифати вақтинча ёмонлашган. Айни пайтда ҳавода майда дисперс заррачалар — PM2.5 ва PM10 концентрациясининг ошиши кузатилмоқда.Мутахассислар таъкидлашича, вазиятга шамолсизлик ва ҳарорат инверсияси сабаб бўлмоқда. Кечаси +3…+5°C, кундузи эса +11…+15°C орасидаги ҳарорат фарқи инверсия шаклланишига олиб келган.Синоптиклар прогнозларига кўра, эртадан бошлаб кутилаётган ёғингарчилик ва шамол ҳаво сифати кўрсаткичларининг яхшиланишига олиб келиши мумкин.
тошкент, ўзбекистон, aqi, pm2.5, pm10, iqair, ҳаво сифати, атмосфера ифлосланиши, ҳарорат инверсияси, гидрометеорология хизмати, шамолсизлик, ёғингарчилик, синоптиклар прогнозы
Тошкент дунёдаги ҳавоси энг ифлос шаҳарлар рейтингида яна биринчи ўринда
1 март ҳолатига кўра, Тошкент ҳаво сифати индекси (AQI) бўйича дунё шаҳарлари орасида биринчи ўринга чиқди. Мутахассислар буни инверсия ва шамолсизлик билан изоҳламоқда.
ТОШКЕНТ, 1 мар — Sputnik.
iqair.com портали маълумотларига кўра
, 1 март ҳолатига Тошкент ҳаво сифати индекси (AQI) ва PM2.5 кўрсаткичи бўйича дунё шаҳарлари орасида биринчи ўринга чиққан. Рейтинг реал вақт режимида шаклланади ва кўрсаткичлар соат сайин ўзгариши мумкин.
Ўзбекистон Гидрометеорология хизмати агентлиги маълум қилишича
, Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида атмосфера ҳавоси сифати вақтинча ёмонлашган. Айни пайтда ҳавода майда дисперс заррачалар — PM2.5 ва PM10 концентрациясининг ошиши кузатилмоқда.
Мутахассислар таъкидлашича, вазиятга шамолсизлик ва ҳарорат инверсияси сабаб бўлмоқда. Кечаси +3…+5°C, кундузи эса +11…+15°C орасидаги ҳарорат фарқи инверсия шаклланишига олиб келган.
Инверсия шароитида атмосферанинг ерга яқин қатламларида ҳаво алмашинуви секинлашади. Натижада ифлослантирувчи моддалар юқори қатламларга тарқалмай, пастки қатламда тўпланиб қолади.
Синоптиклар прогнозларига кўра, эртадан бошлаб кутилаётган ёғингарчилик ва шамол ҳаво сифати кўрсаткичларининг яхшиланишига олиб келиши мумкин.