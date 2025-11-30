https://sputniknews.uz/20251130/tashkent-havo-ekologiya-tadbirlar-natija-53830200.html
Тошкентда ҳаво ифлосланиши камайди — Экология қўмитаси тадбирлар натижасини эълон қилди
Тошкентда PM2.5 даражаси 171 дан 97 мкг/м³ гача тушди. Экология қўмитаси бу ўзгариш махсус комиссия томонидан амалга оширилган чоралар самараси эканини билдирди.
2025-11-30
2025-11-30T09:51+0500
2025-11-30T09:53+0500
ТОШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Тошкент шаҳрида ҳаводаги PM 2.5 миқдори 24 ноябрь соат 18:00 да 171 мкг/м³ ни ташкил этган бўлса, 28 ноябрга келиб 97 мкг/м³ гача камайди. Бу ҳақда Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси ўтказилган рейд натижалари бўйича берган маълумотида айтилган.Маълумотда таъкидланишича, ушбу кўрсаткич Махсус комиссия томонидан амалга оширилган қуйидаги ишлар натижасида яхшиланди:Иссиқхоналар бўйича:Қурилиш объектлари бўйича:Автотранспорт бўйича:Микроиқлим барқарорлигини таъминлаш бўйича:Шунингдек, Тошкент вилоятида дарё ва сойлардан ноқонуний қум-шағал қазиш бўйича 54 ҳолат аниқланди. Айбдорларга нисбатан чоралар кўрилмоқда.
Тошкентда ҳаво ифлосланиши камайди — Экология қўмитаси тадбирлар натижасини эълон қилди
09:51 30.11.2025 (янгиланди: 09:53 30.11.2025)
Экология қўмитасига кўра, иссиқхоналар, қурилиш объектлари, юк ташувчи транспорт воситалари ва бошқа соҳаларда ўтказилган экологик рейдлар натижасида Тошкент ҳавоси анча яхшилашган
ТОШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik.
Тошкент шаҳрида ҳаводаги PM 2.5 миқдори 24 ноябрь соат 18:00 да 171 мкг/м³ ни ташкил этган бўлса, 28 ноябрга келиб 97 мкг/м³ гача камайди. Бу ҳақда Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси ўтказилган рейд натижалари бўйича берган маълумотида айтилган
Маълумотда таъкидланишича, ушбу кўрсаткич Махсус комиссия томонидан амалга оширилган қуйидаги ишлар натижасида яхшиланди:
1 449 та иссиқхона текширилиб, 67 тасининг фаолияти тўхтатилди.
403 нафар шахсга маъмурий баённома расмийлаштирилди.
19 та хўжаликка газ тармоқларига уланиш учун техник шартлар берилди.
Қурилиш объектлари бўйича:
6,3 гектар майдонда жойлашган 53 та ноқонуний қурилиш аниқланди.
186 ҳолатда ҳаво ифлосланиши қайд этилди, 235 та объектнинг 25% ҳудуди кўкаламзорланмагани аниқланди.
34 та объектда қурилиш вақтинча тўхтатилди, 188 нафар шахс маъмурий жавобгарликка тортилди.
51 та объектга сув пуркагичлар ўрнатилди.
Юкни ёпмасдан ҳаракатланган 837 та, атмосферага меъёрдан ортиқ зарар келтирган 206 ҳайдовчига жарима қўлланилди.
Микроиқлим барқарорлигини таъминлаш бўйича:
496 км ҳудудга тенг кўча ва жамоат жойларига сув сепилиб, намлантирилди.
45 та каналдан сув олувчи 322 км узунликдаги 121 км ариқлар тозаланди,
126 та фаввора ишга туширилди.
Шунингдек, Тошкент вилоятида дарё ва сойлардан ноқонуний қум-шағал қазиш бўйича 54 ҳолат аниқланди. Айбдорларга нисбатан чоралар кўрилмоқда.