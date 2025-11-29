Автотранспортларга экологик стикерлар берилади – тартиб маълум

https://sputniknews.uz/20251129/avtotransport-ekologik-stiker-53821939.html
Транспорт эгаси ихтиёрий равишда экологик стикер олиш учун Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги департаменти Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизматига унинг сайти ёки ЯИДХП (my.gov.uz) орқали мурожаат қилади. Транспорт воситаларини рўйхатга олиш ва қайта рўйхатга олиш жараёнида уларнинг тоифаларига мос равишда "яшил", "сариқ" ёки "қизил" рангли экологик стикерлар Давлат йўл ҳаракати хавфсизлиги бўлинмаларида экологик операторлар томонидан берилади.
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Ўзбекистонда автотранспортларга экологик стикерларни бериш тартиби белгиланди. Ҳукумат қарори билан тегишли низом тасдиқланди. Низомга кўра, транспорт воситасининг экологик тоифаси унинг ишлаб чиқарувчи томонидан тасдиқланган экологик синфига мувофиқ белгиланади.Бунда транспорт воситалари қуйидаги мезонларга кўра экологик тоифаларга ажратилади:бензин, сиқилган ва суюлтирилган газ ёқилғиси билан ҳаракатланувчи:дизель ёқилғи тури билан ҳаракатланувчи:Транспорт эгаси ихтиёрий равишда экологик стикер олиш учун Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги департаменти Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизматига унинг расмий веб-сайти ёки ЯИДХП (my.gov.uz) орқали мурожаат қилади.Ариза белгиланган мезонларга мувофиқ бўлганда, траспорт воситасига унинг экологик тоифасига мос бўлган экологик стикерлардан бири тақдим этилади.Экологик стикерлар муддатсиз даврга берилади.
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik.
Ўзбекистонда автотранспортларга экологик стикерларни бериш тартиби белгиланди. Ҳукумат қарори билан тегишли низом тасдиқланди.
Низомга кўра, транспорт воситасининг экологик тоифаси унинг ишлаб чиқарувчи томонидан тасдиқланган экологик синфига мувофиқ белгиланади.
Бунда транспорт воситалари қуйидаги мезонларга кўра экологик тоифаларга ажратилади:
бензин, сиқилган ва суюлтирилган газ ёқилғиси билан ҳаракатланувчи:
“Евро-2”ва ундан юқори экологик синфига кирувчи транспорт воситалари – “тоза” экологик тоифага;
“Евро-0”ва “Евро-1”экологик синфига кирувчи транспорт воситалари – “ўрта” экологик тоифага;
дизель ёқилғи тури билан ҳаракатланувчи:
“Евро-4”ва ундан юқори экологик синфига кирувчи транспорт воситалари – “тоза” экологик тоифага;
“Евро-3”экологик синфига кирувчи транспорт воситалари – “ўрта” экологик тоифага;
“Евро-0”, “Евро-1” ва “Евро-2”экологик синфига кирувчи транспорт воситалари – “зарарли” экологик тоифага;
гибрид автомобиллар, муқобил ёқилғи турларида харакатланувчи транспорт воситалари ҳамда ишлаб чиқарилганига 3 йилдан ошмаган транспорт воситалари – “тоза” экологик тоифага.
Транспорт воситаларини рўйхатга олиш ва қайта рўйхатга олиш жараёнида уларнинг тоифаларига мос равишда “яшил”, “сариқ” ёки “қизил” рангли экологик стикерлар Давлат йўл ҳаракати хавфсизлиги бўлинмаларида экологик операторлар томонидан берилади.
Транспорт эгаси ихтиёрий равишда экологик стикер олиш учун Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги департаменти Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизматига унинг расмий веб-сайти ёки ЯИДХП (my.gov.uz) орқали мурожаат қилади.
Ариза белгиланган мезонларга мувофиқ бўлганда, траспорт воситасига унинг экологик тоифасига мос бўлган экологик стикерлардан бири тақдим этилади.
Экологик стикерлар муддатсиз даврга берилади.