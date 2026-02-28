Ўзбекистон
ТЕЗКОР: Эрон АҚШнинг Яқин Шарқдаги тўртта ҳарбий базасига зарба берди
https://sputniknews.uz/20260228/tezkor-isroil-eronga-zarba-berdi-56018422.html
Исроил ва АҚШ Эронга зарба берди
Исроил ва АҚШ Эронга зарба берди
Эроннинг бир неча шаҳарларида портлашлар содир бўлди. 28.02.2026, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Исроил Эронга "олдини олувчи" ҳужум уюштирди ва мамлакатда фавқулодда ҳолат эълон қилди, деди мамлакат мудофаа вазири.Теҳрон марказида портлашлар содир бўлди. Исроил ўз ҳаво ҳудудини ёпди.Эрон ҳам ўз ҳаво ҳудудини ёпди.Эрон олий раҳбари Оятуллоҳ Ҳоманаий ҳавфсиз жойга кўчирилди деб хабар қилмоқда Эрон ОАВлари. New York Times ва Al-Jazeera ОАВлари Эронга уюштирилган ҳужумларда АҚШ ҳам иштирок этганини хабар қилишди. АҚШ Марказий қўмондонлиги (CENTCOM) ушбу хабарларга изоҳ беришдан воз кечди. Зарбалар ҳаводан ва денгиздан берилмоқда, деб хабар қилди Reuters АҚШ амалдорига таяниб. Зарбалар Эрон раҳбариятини йўқ қилиш ва мамлакат мудофаа қобилиятини сусайтиришга қаратилган деб хабар қилмоқда ОАВ АҚШ расмийларига таяниб. Портлашлар Эронннинг бошқа шаҳарларидан ҳам содир бўлди. Қум, Исфаҳон, Керманшоҳ ва Кереж, деб хабар қилмоқда Fars агентлиги.Олдинроқ АҚШ ва Эроннинг ядровий дастур бўйича музокаралари бўлиб ўтган эди. Унда Эрон ўз ядровий дастуридан воз кечмаслигини билдирган эди.
Эроннинг бир неча шаҳарларида портлашлар содир бўлди.
ТОШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Исроил Эронга "олдини олувчи" ҳужум уюштирди ва мамлакатда фавқулодда ҳолат эълон қилди, деди мамлакат мудофаа вазири.

Теҳрон марказида портлашлар содир бўлди.

Исроил ўз ҳаво ҳудудини ёпди.
Эрон ҳам ўз ҳаво ҳудудини ёпди.
Эрон олий раҳбари Оятуллоҳ Ҳоманаий ҳавфсиз жойга кўчирилди деб хабар қилмоқда Эрон ОАВлари.

New York Times ва Al-Jazeera ОАВлари Эронга уюштирилган ҳужумларда АҚШ ҳам иштирок этганини хабар қилишди.

АҚШ Марказий қўмондонлиги (CENTCOM) ушбу хабарларга изоҳ беришдан воз кечди.

Зарбалар ҳаводан ва денгиздан берилмоқда, деб хабар қилди Reuters АҚШ амалдорига таяниб.

Зарбалар Эрон раҳбариятини йўқ қилиш ва мамлакат мудофаа қобилиятини сусайтиришга қаратилган деб хабар қилмоқда ОАВ АҚШ расмийларига таяниб.

Портлашлар Эронннинг бошқа шаҳарларидан ҳам содир бўлди. Қум, Исфаҳон, Керманшоҳ ва Кереж, деб хабар қилмоқда Fars агентлиги.

Олдинроқ АҚШ ва Эроннинг ядровий дастур бўйича музокаралари бўлиб ўтган эди. Унда Эрон ўз ядровий дастуридан воз кечмаслигини билдирган эди.
