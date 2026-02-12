https://sputniknews.uz/20260212/trump-iran-harbiy-kuch-yuborish-55639197.html
Яқин Шарқда кескинлик: Трамп Эрон томонга яна қўшимча ҳарбий куч юбормоқда
Яқин Шарқда кескинлик: Трамп Эрон томонга яна қўшимча ҳарбий куч юбормоқда
Sputnik Ўзбекистон
АҚШ президенти Дональд Трамп Эрон йўналишига қўшимча ҳарбий кучлар ҳаракатланаётганини маълум қилди. Пентагон иккинчи авиаташувчи зарба гуруҳини Яқин Шарққа жойлаштириш имкониятини кўриб чиқмоқда.
2026-02-12T10:08+0500
2026-02-12T10:08+0500
2026-02-12T10:13+0500
дунё янгиликлари
дунёда
дональд трамп
ақш
можаро
ақш – эрон можароси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/11/42079497_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_11f720dceb2c9c7ec175c32cc68328a1.jpg
ТОШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Қўшма Штатларнинг қўшимча ҳарбий кучлари АҚШ президенти Дональд Трамп ва ҳарбий вазир Пит Хегсетнинг буйруғи билан Эрон томон ҳаракатланмоқда. Бу ҳақда АҚШ молия вазири Скотт Бессент маълум қилди.Бессентнинг қўшимча қилишича, Трамп ва Хегсет бир қатор қарорлар қабул қилиши керак бўлади, бироқ гап айнан қандай қарорлар ҳақида кетаётганига аниқлик киритилмаган.Аввалроқ "Wall Street Journal" нашри исми ошкор этилмаган америкалик амалдорларга таяниб, Пентагон минтақадаги кескин вазият фонида иккинчи авиаташувчи зарба гуруҳини Яқин Шарққа жойлаштиришга тайёргарлик кўраётгани ҳақида хабар берган эди.6 февраль куни Ўмон пойтахти Масқатда АҚШ ва Эрон делегациялари ўртасида билвосита музокаралар бўлиб ўтди. Трамп улар яхши ўтганини ва давом этишини таъкидлади.Шу билан бирга, Эрон ташқи ишлар вазири Аббос Арақчи 8 февраль куни ҳатто уруш хавфи юзага келган тақдирда ҳам Эрон уранни бойитиш ҳуқуқини талаб қилишини маълум қилди.
https://sputniknews.uz/20260207/eron-oz-raketa-dasturini-hech-kim-bilan-muhokama-qilmaydi-55541861.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/11/42079497_22:0:1159:853_1920x0_80_0_0_6fb91e9a537e326238d9ceb294b788f4.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ақш, эрон, дональд трамп, пит хегсет, скотт бессент, пентагон, авиаташувчи, яқин шарқ, масқат, уммон, аббос аракчи, уран бойитиш, музокаралар
ақш, эрон, дональд трамп, пит хегсет, скотт бессент, пентагон, авиаташувчи, яқин шарқ, масқат, уммон, аббос аракчи, уран бойитиш, музокаралар
Яқин Шарқда кескинлик: Трамп Эрон томонга яна қўшимча ҳарбий куч юбормоқда
10:08 12.02.2026 (янгиланди: 10:13 12.02.2026)
АҚШ Эрон йўналишига қўшимча ҳарбий кучларни йўналтирмоқда, Теҳрон эса ҳатто уруш хавфи бўлса ҳам уранни бойитиш ҳуқуқига эга эканини таъкидламоқда
ТОШКЕНТ, 12 фев — Sputnik.
Қўшма Штатларнинг қўшимча ҳарбий кучлари АҚШ президенти Дональд Трамп ва ҳарбий вазир Пит Хегсетнинг буйруғи билан Эрон томон ҳаракатланмоқда. Бу ҳақда АҚШ молия вазири Скотт Бессент маълум қилди
.
"Президент ва вазир Хегсет ҳарбий кучларни Эрон йўналишига юбормоқда", — деди у Fox News телеканалига берган интервьюсида.
Бессентнинг қўшимча қилишича, Трамп ва Хегсет бир қатор қарорлар қабул қилиши керак бўлади, бироқ гап айнан қандай қарорлар ҳақида кетаётганига аниқлик киритилмаган.
Аввалроқ "Wall Street Journal" нашри исми ошкор этилмаган америкалик амалдорларга таяниб, Пентагон минтақадаги кескин вазият фонида иккинчи авиаташувчи зарба гуруҳини Яқин Шарққа жойлаштиришга тайёргарлик кўраётгани ҳақида хабар берган эди.
Нашр манбаларига кўра, Трамп ҳозирча иккинчи зарба гуруҳини жўнатиш бўйича расмий буйруқ бермаган. Амалдорлардан бири эса авиаташувчини жойлаштириш тўғрисидаги қарор бир неча соат ичида қабул қилиниши мумкинлигини айтган.
6 февраль куни Ўмон пойтахти Масқатда АҚШ ва Эрон делегациялари ўртасида билвосита музокаралар бўлиб ўтди. Трамп улар яхши ўтганини ва давом этишини таъкидлади.
Шу билан бирга, Эрон ташқи ишлар вазири Аббос Арақчи 8 февраль куни ҳатто уруш хавфи юзага келган тақдирда ҳам Эрон уранни бойитиш ҳуқуқини талаб қилишини маълум қилди.