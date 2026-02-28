Трамп Эронга ҳужум бўйича баёнот берди
13:14 28.02.2026 (янгиланди: 15:01 28.02.2026)
АҚШ президенти Эрон ракета саноатини ер билан яксон қилишини айтди.
ТОШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Трамп АҚШ Эроннинг ракета саноатини "вайрон қилиш" ва мамлакат денгиз флотини йўқ қилиш билан таҳдид қилди.
АҚШ президенти ҳарбий операциянинг мақсади "Америка халқини Эрон режими томонидан таҳдиддан ҳимоя қилиш эканлигини" таъкидламоқда.
Унинг сўзларига кўра, АҚШ қўшинлари орасида қурбонлар бўлиши мумкин, аммо АҚШ "буни келажак учун қиляпти".
Трампнинг бошқа баёнотлари
Ўтган йилги зарбалардан сўнг, Теҳрон ядровий дастурини қайта бошламаслик ҳақида огоҳлантирилди, аммо барча таклифлар рад этилди.
Эрон Европага ва эҳтимол Қўшма Штатларга етиб бора оладиган узоқ масофали ракеталарни ишлаб чиқмоқда.
Америка ҳарбийлари Эрон ракеталари ва денгиз кучларини йўқ қилади.
Трамп Эрон хавфсизлик кучларини "қуролларини ташлашга ёки қурбон бўлишини" айтди.
"Эрон тез орада ҳеч ким Қўшма Штатлар кучига қарши чиқишга журъат эта олмаслигини тушунади."
Трамп Эрон ичида режим ўзгаришига умид қилаётган эронликларни ҳокимиятни ўз қўлларига олишга чақирди.