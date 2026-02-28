Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
ТЕЗКОР: Эрон АҚШнинг Яқин Шарқдаги тўртта ҳарбий базасига зарба берди
https://sputniknews.uz/20260228/trampning-eronga-hujum-boyicha-bayonotlari-56021145.html
Трамп Эронга ҳужум бўйича баёнот берди
Трамп Эронга ҳужум бўйича баёнот берди
Sputnik Ўзбекистон
АҚШ президенти Эрон ракета саноатини ер билан яксон қилишини айтди. 28.02.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-02-28T13:14+0500
2026-02-28T15:01+0500
ақш
эрон
ақш – эрон можароси
дональд трамп
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/18/52939631_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_e613f0b43f941ac0f1f51e06bddf0691.jpg
ТОШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Трамп АҚШ Эроннинг ракета саноатини "вайрон қилиш" ва мамлакат денгиз флотини йўқ қилиш билан таҳдид қилди.Унинг сўзларига кўра, АҚШ қўшинлари орасида қурбонлар бўлиши мумкин, аммо АҚШ "буни келажак учун қиляпти".Трампнинг бошқа баёнотлари
https://sputniknews.uz/20260228/tezkor-isroil-eronga-zarba-berdi-56018422.html
эрон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/18/52939631_44:0:756:534_1920x0_80_0_0_92a35149db45127e81d5a44827e3b5a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ақш, эрон, ақш – эрон можароси, дональд трамп
ақш, эрон, ақш – эрон можароси, дональд трамп

Трамп Эронга ҳужум бўйича баёнот берди

13:14 28.02.2026 (янгиланди: 15:01 28.02.2026)
© telegram sputnikuzbekistan / Медиабанкка ўтишДональд Трамп заявил, что реальное воздействие американских санкций на Россию проявится через полгода
Дональд Трамп заявил, что реальное воздействие американских санкций на Россию проявится через полгода - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.02.2026
© telegram sputnikuzbekistan
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
АҚШ президенти Эрон ракета саноатини ер билан яксон қилишини айтди.
ТОШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Трамп АҚШ Эроннинг ракета саноатини "вайрон қилиш" ва мамлакат денгиз флотини йўқ қилиш билан таҳдид қилди.
АҚШ президенти ҳарбий операциянинг мақсади "Америка халқини Эрон режими томонидан таҳдиддан ҳимоя қилиш эканлигини" таъкидламоқда.
Унинг сўзларига кўра, АҚШ қўшинлари орасида қурбонлар бўлиши мумкин, аммо АҚШ "буни келажак учун қиляпти".

Трампнинг бошқа баёнотлари

Ўтган йилги зарбалардан сўнг, Теҳрон ядровий дастурини қайта бошламаслик ҳақида огоҳлантирилди, аммо барча таклифлар рад этилди.
Эрон Европага ва эҳтимол Қўшма Штатларга етиб бора оладиган узоқ масофали ракеталарни ишлаб чиқмоқда.
Америка ҳарбийлари Эрон ракеталари ва денгиз кучларини йўқ қилади.
Трамп Эрон хавфсизлик кучларини "қуролларини ташлашга ёки қурбон бўлишини" айтди.
"Эрон тез орада ҳеч ким Қўшма Штатлар кучига қарши чиқишга журъат эта олмаслигини тушунади."
Трамп Эрон ичида режим ўзгаришига умид қилаётган эронликларни ҳокимиятни ўз қўлларига олишга чақирди.
Дым на месте удара по Тегерану - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.02.2026
Исроил ва АҚШ Эронга зарба берди
11:37
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0