Кубада АҚШ байроғи ўрнатилган катерда уюштирилган диверсия ташкилотчиси аниқланди
11:30 28.02.2026 (янгиланди: 11:32 28.02.2026)
© Sputnik / Олег Ласточкин/
АҚШда яшовча мухолифатчиларининг Кубада қўпорувчилик ташкил этишга уриниши тўхтатиб қолинди.
ТОШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Кубада бир кун аввал содир этилган диверсия ташкилотчиси "30 ноябрь ҳаракати" раҳбари мухолифатчи Маритза Луго Фернанда деб эълон қилди Куба хавфсизлик хизмати.
"Биз ушбу ҳаракатнинг ташкилотчиси Қўшма Штатларда яшовчи кубалик контр-инқилобчиси Маритза Луго Фернандес эканлигини аниқладик. Бу ҳаракатлар унинг кўчмас мулки ҳудудида тайёрланаётган. У "30 ноябрь" контр-инқилобчи ҳаракатининг етакчиси", деди Куба ИИВ подполковниги Виктор Альварес Валье.
Унинг сўзларига кўра, қайиқда ҳибсга олинган қуролли ҳужум иштирокчиларининг баъзилари ҳам ушбу ҳаракат аъзолари, жумладан, ўз маблағларини қўшган, маблағ излаган ва ташкилий ишларда иштирок этганлар ҳам бўлган.
"2024 йилда Нидо дел Суэрво (испанча "қарға уяси" - муҳаррир) террористик гуруҳи ташкил этилгандан сўнг, у ўз аъзоларини рағбатлантириш учун ташқи маблағларни қидирди. "Аъзолар Кубага қуролли киришни уюштирмоқдалар", деб қўшимча қилди Карденас Лопес.
Ички ишлар вазирлиги вакилининг сўзларига кўра, гуруҳнинг мақсади - жамиятда норозилик қўзғатиш, аҳолин уларга қўшилишга ундаш ва зўравонлик ҳаракатларини содир этишга ундаш, Куба ҳарбий қисмларга ҳужум қилиш бўлган.
Операция Кубадан ташқарида тайёрланаётгани сабабли, қуролли гуруҳни қабул қилишни таъминлаш учун оролга шерик юборилган. Ички ишлар вазирлиги илгари бундай шахснинг ҳибсга олиниши ва унинг иқрорлиги ҳақида хабар берган эди.
Тергов судланувчиларнинг ҳаракатларини терроризм билан боғлиқ жиноятлар, жумладан, қуролли босқинчиликни ташкил қилиш, терроризмни молиялаштириш ва уюшган гуруҳда иштирок этиш деб ҳисоблайди. Расмийлар тергов давом этаётганини ва у давом этар экан, қўшимча процессуал қарорлар эълон қилинишини таъкидладилар.
Куба расмийларининг сўзларига кўра, ўзини "30 ноябрь ҳаракати" деб атайдиган замонавий тузилма 1950 йиллардаги махфий ташкилотнинг тарихий номидан фойдаланадиган АҚШда жойлашган мухолифат гуруҳидир. Расмий Гавана уни ҳукуматга қарши фаолият, ахборот кампаниялари ва Кубадаги беқарорлаштирувчи ҳаракатларни қўллаб-қувватлашга уринишларни мувофиқлаштиришда айблаб, аксил-инқилобий сургун гуруҳи сифатида таснифлайди. Халқаро оммавий ахборот воситалари ва очиқ манбаларда ҳаракат асосан Куба томонининг баёнотлари контекстида пайдо бўлади.
Куба қирғоғида қайиқ билан боғлиқ ҳодиса
Чоршанба куни АҚШ байроғи остидаги қайиқ Эл Пино канали яқинидаги Куба ҳудудий сувларига кириб, ўт очди. Маҳаллий чегарачилар жавобан ўт очишди, натижада тўрт киши ҳалок бўлди ва олти киши яраланди.
Куба ҳуқуқни сақлаш органлари, хабарига кўра қайиқда жами 10 киши бўлган. Уларнинг барчаси Қўшма Штатларда яшовчи кубаликлар, аксарияти жиноятчилар ва зўравонликда айбланган шахслар.
Катерда ўтказилган тинтув натижасида у ердан ҳужум винтовкалари, калта стволли қуроллар, қўлбола портловчи мосламалар (Молотов коктейли), зирҳтешар ўқлар, телескопик нишонга олувчи мосламалар ва камуфляж формалари топилган.
️Кубада уларни кутиб олувчи шахс ҳам қўлга олинган. Дуниэль Эрнандес Сантос исмли фуқаро АҚШдан ушбу мақсадда олдинроқ Кубага келган.
