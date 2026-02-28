ТЕЗКОР: Эрон АҚШнинг Яқин Шарқдаги тўртта ҳарбий базасига зарба берди
14:58 28.02.2026 (янгиланди: 15:04 28.02.2026)
© REUTERS Majid AsgaripourИранские ракеты в парке Тегерана, архивное фото
© REUTERS Majid Asgaripour
Эрон Қатар, Баҳрайн, БАА ва Қувайтдаги ҳарбий базаларга зарба берди.
ТОШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Бугун тонгда АҚШ ва Исроилнинг Эронга уюштирилган ҳужумидан сўнг Эрон АҚШнинг Яқин Шарқдаги ҳарбий базаларига зарба берди, деб хабар қилмоқда Fars агентлиги.
"Минтақадаги тўртта АҚШ ҳарбий базаси Эроннинг баллистик ракета ҳужумига учради. Булар Қатардаги Ал-Удейд авиабазаси, Баҳрайндаги АҚШ Бешинчи флоти базаси, БААдаги Ал-Дафра авиабазаси ва Қувайтдаги Ал-Салим авиабазаси", дейилади баёнотда.
Олдинроқ Баҳрайн, Абу-Дабида ва Дохада портлашлар содир бўлгани ҳақида хабарлар пайдо бўлган эди. Зарбадан сўнг ушбу давлатлар ўз ҳаво ҳудудини ёпиқ деб эълон қилди.
Эрон Ташқи ишлар вазирлиги АҚШ ва Исроилни Эронга қарши тажовузкорликда айблади.
"АҚШ ва сионист режимининг такрорий ҳарбий тажовузи Эрон ва АҚШ ўртасидаги дипломатик жараён давом этаётган бир пайтда содир бўлди", дейилади баёнотда.
Вазирлик АҚШ ва Исроилнинг зарбалари халқаро ҳуқуқ, ҳудудий яхлитлик ва суверенитетни бузганини ва мамлакатнинг фуқаролик ва ҳарбий инфратузилмасини нишонга олганини таъкидлади.
Шунингдек вазирлик Эрон Қуролли Кучлари АҚШ ва Исроилни "жиноий ҳаракатларидан пушаймон бўлишга" мажбур қилишини таъкидлади.
"Буюк тарихий синовлар даврида, Эрон Ислом Республикаси қуролли кучлари, бу мамлакатнинг буюк қаҳрамонлик меросидан илҳомланиб, Худога ишониб, илоҳий ёрдам ваъдасига ишониб ва миллий кучга таяниб, севимли ватанимизни жасорат билан ҳимоя қилишдан тортинмайди. Тарих гувоҳлик берадики, эронликлар ҳеч қачон хорижий тажовузга бош эгмаганлар ва бу сафар Эрон халқининг жавоби қатъий бўлади, бу эса тажовузкорларни ўзларининг жиноий ҳаракатларидан пушаймон қилади", дейилади баёнотда.
