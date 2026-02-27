https://sputniknews.uz/20260227/kreml-kiev-muzokaralar-56010230.html
Кремль Киевнинг музокаралар позицияси ўзгарганини кўрмаяпти
Кремль Украинадаги можарони ҳал этиш доирасида Киевнинг музокаралар позицияси сезиларли ўзгарганини кўрмаяпти. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. Кремль Украинадаги можарони ҳал этиш доирасида Киевнинг музокаралар позицияси сезиларли ўзгарганини кўрмаяпти. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.Шу билан бирга, у Украина бўйича музокаралар Россия, Украина ва АҚШ ўртасида давом этишини тасдиқлади.“Форматга келсак, ҳа, гап уч томонлама формат давоми ҳақида кетяпти”, - деди Кремль вакили.Уч томонлама музокараларнинг биринчи раунди 23-24 январь кунлари Абу-Дабида бўлиб ўтди. Кейинги раунд ҳам ўша ерда 4-5 февраль кунлари бўлиб ўтди. Кейин томонлар 17-18 февраль кунлари Женевада музокаралар ўтказишди.
украина
Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
“Йўқ, ҳозирча Киев режимининг позицияси сезиларли ўзгарганини қайд этиб бўлмайди”, - деди Песков.
Шу билан бирга, у Украина бўйича музокаралар Россия, Украина ва АҚШ ўртасида давом этишини тасдиқлади.
“Форматга келсак, ҳа, гап уч томонлама формат давоми ҳақида кетяпти”, - деди Кремль вакили.
Уч томонлама музокараларнинг биринчи раунди 23-24 январь кунлари Абу-Дабида бўлиб ўтди. Кейинги раунд ҳам ўша ерда 4-5 февраль кунлари бўлиб ўтди. Кейин томонлар 17-18 февраль кунлари Женевада музокаралар ўтказишди.