ТОШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Украина қўшинлари сони ва жиҳозланиши бўйича “деярли бутун фронт чизиғида” Россиядан ортда қолмоқда. Бу ҳақда Times газетаси Ғарб мудофаа вазирликларидаги манбаларига таяниб ёзди.Газета суҳбатлашган украиналик офицерга кўра, Украина Қуролли кучларида дрон операторлари етишмаяпти, шунингдек, уларни ҳимоя қилиш учун қўшимча пиёда кучлар зарур.Нашрнинг яна бир украиналик зобити таъкидлашича, Россия “техник, оператив ва стратегик даражада” устунликлардан “тўлиқ фойдаланмоқда”. Унинг сўзларига кўра, Россия “авиация ва тактик баллистик ракеталарда мутлақ устунликка эга”.Сўнгги ойларда Украинада шахсий таркиб етишмовчилиги муаммоси кузатилмоқда. Маҳаллий ОАВ ва ижтимоий тармоқларда сафарбарлик жараёнида юзага келаётган можаролар ҳақида хабарлар тарқалмоқда.Интернетда тарқалган айрим видеоларда ҳарбий комиссариат ходимлари сафарбар этилаётган фуқароларни олиб кетиши акс этган. Бу ҳолатлар жамоатчилик орасида турли муносабатларга сабаб бўлмоқда.
ТОШКЕНТ, 23 фев — Sputnik.
Украина қўшинлари сони ва жиҳозланиши бўйича “деярли бутун фронт чизиғида” Россиядан ортда қолмоқда. Бу ҳақда Times газетаси Ғарб мудофаа вазирликларидаги манбаларига таяниб ёзди
“Украина қисмлари фронт чизиғининг барча ҳудудларида бўлмаса-да, кўп жойларда шахсий таркиб ва жиҳозлар бўйича миқдорий жиҳатдан ортда қолмоқда”, — деб ёзади нашр.
Газета суҳбатлашган украиналик офицерга кўра, Украина Қуролли кучларида дрон операторлари етишмаяпти, шунингдек, уларни ҳимоя қилиш учун қўшимча пиёда кучлар зарур.
Нашрнинг яна бир украиналик зобити таъкидлашича, Россия “техник, оператив ва стратегик даражада” устунликлардан “тўлиқ фойдаланмоқда”. Унинг сўзларига кўра, Россия “авиация ва тактик баллистик ракеталарда мутлақ устунликка эга”.
Сўнгги ойларда Украинада шахсий таркиб етишмовчилиги муаммоси кузатилмоқда. Маҳаллий ОАВ ва ижтимоий тармоқларда сафарбарлик жараёнида юзага келаётган можаролар ҳақида хабарлар тарқалмоқда.
Интернетда тарқалган айрим видеоларда ҳарбий комиссариат ходимлари сафарбар этилаётган фуқароларни олиб кетиши акс этган. Бу ҳолатлар жамоатчилик орасида турли муносабатларга сабаб бўлмоқда.