Зеленский ДХРнинг шарқий қисмидан воз кечиши мумкин – ОАВ
Шу билан бирга, Зеленский “ёмон” тинчлик тузиш ўрнига жанговар ҳаракатларни давом эттиришни афзал билишини маълум қилган. 13.02.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-02-13T13:52+0500
2026-02-13T13:52+0500
2026-02-13T13:57+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
владимир зеленский
донецк халқ республикаси (дхр)
ТОШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. Владимир Зеленский, эҳтимол, Донецк Халқ Республикасининг (ДХР) шарқий қисмидан воз кечишга тайёр, дея ёзади “Atlantic” нашри.ОАВ маълумотларига кўра, Зеленский атрофидагилар, агар баҳорда можарони тугатишга эришилмаса, Россия билан битим тузиш учун имконият ёпилиши мумкинлиги, Украина узоқ йиллар давом этадиган жангларга дуч келишидан хавотирда.Шу билан бирга, Зеленскийнинг ўзи, нашрнинг ёзишича, “ёмон” тинчлик тузиш ўрнига жанговар ҳаракатларни давом эттиришни афзал билишини маълум қилган.
Янгиликлар
uz_UZ
13:52 13.02.2026 (янгиланди: 13:57 13.02.2026)
ТОШКЕНТ, 13 фев – Sputnik.
Владимир Зеленский, эҳтимол, Донецк Халқ Республикасининг (ДХР) шарқий қисмидан воз кечишга тайёр, дея ёзади “Atlantic
” нашри.
“Унинг икки маслаҳатчиси Украина, эҳтимол, энг оғир ён беришни қилиши мумкинлигини айтди: шарқдаги ерлар устидаги назоратдан воз кечиш”, - дея мақоладан иқтибос келтирган РИА Новости.
ОАВ маълумотларига кўра, Зеленский атрофидагилар, агар баҳорда можарони тугатишга эришилмаса, Россия билан битим тузиш учун имконият ёпилиши мумкинлиги, Украина узоқ йиллар давом этадиган жангларга дуч келишидан хавотирда.
Шу билан бирга, Зеленскийнинг ўзи, нашрнинг ёзишича, “ёмон” тинчлик тузиш ўрнига жанговар ҳаракатларни давом эттиришни афзал билишини маълум қилган.