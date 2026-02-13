Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Зеленский ДХРнинг шарқий қисмидан воз кечиши мумкин – ОАВ
Зеленский ДХРнинг шарқий қисмидан воз кечиши мумкин – ОАВ
Шу билан бирга, Зеленский "ёмон" тинчлик тузиш ўрнига жанговар ҳаракатларни давом эттиришни афзал билишини маълум қилган.
2026-02-13T13:52+0500
2026-02-13T13:57+0500
ТОШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. Владимир Зеленский, эҳтимол, Донецк Халқ Республикасининг (ДХР) шарқий қисмидан воз кечишга тайёр, дея ёзади “Atlantic” нашри.ОАВ маълумотларига кўра, Зеленский атрофидагилар, агар баҳорда можарони тугатишга эришилмаса, Россия билан битим тузиш учун имконият ёпилиши мумкинлиги, Украина узоқ йиллар давом этадиган жангларга дуч келишидан хавотирда.Шу билан бирга, Зеленскийнинг ўзи, нашрнинг ёзишича, “ёмон” тинчлик тузиш ўрнига жанговар ҳаракатларни давом эттиришни афзал билишини маълум қилган.
13:52 13.02.2026 (янгиланди: 13:57 13.02.2026)
Шу билан бирга, Зеленский “ёмон” тинчлик тузиш ўрнига жанговар ҳаракатларни давом эттиришни афзал билишини маълум қилган.
ТОШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. Владимир Зеленский, эҳтимол, Донецк Халқ Республикасининг (ДХР) шарқий қисмидан воз кечишга тайёр, дея ёзади “Atlantic” нашри.

“Унинг икки маслаҳатчиси Украина, эҳтимол, энг оғир ён беришни қилиши мумкинлигини айтди: шарқдаги ерлар устидаги назоратдан воз кечиш”, - дея мақоладан иқтибос келтирган РИА Новости.

ОАВ маълумотларига кўра, Зеленский атрофидагилар, агар баҳорда можарони тугатишга эришилмаса, Россия билан битим тузиш учун имконият ёпилиши мумкинлиги, Украина узоқ йиллар давом этадиган жангларга дуч келишидан хавотирда.
Шу билан бирга, Зеленскийнинг ўзи, нашрнинг ёзишича, “ёмон” тинчлик тузиш ўрнига жанговар ҳаракатларни давом эттиришни афзал билишини маълум қилган.
0