https://sputniknews.uz/20260211/ukraine-tinchlik-referendumi-prezident-saylov-55628153.html
Украинада 15 майгача тинчлик келишуви референдуми ва президентлик сайловлари ўтиши мумкин
Украинада 15 майгача тинчлик келишуви референдуми ва президентлик сайловлари ўтиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Financial Times маълумотига кўра, Киев президентлик сайловларини тинчлик келишуви бўйича референдум билан бир вақтда ўтказиш имкониятини муҳокама қилмоқда. АҚШ бу жараённи 15 майгача амалга оширишни талаб қилган.
2026-02-11T16:06+0500
2026-02-11T16:06+0500
2026-02-11T16:13+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
дональд трамп
владимир зеленский
дмитрий песков
украина
сайловлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1130/77/11307713_0:236:2801:1812_1920x0_80_0_0_fb403fffbf0efa1119860c40b69b481c.jpg
ТОШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. "Financial Times"нинг Украина ва Ғарб расмийларига таяниб ёзишича, Киев президентлик сайловларини тинчлик келишуви бўйича референдум билан бир вақтда ўтказиш имкониятини муҳокама қилмоқда.Нашрга кўра, бу муҳокамалар Дональд Трамп маъмурияти позициясидан сўнг фаоллашган. АҚШ томони Киевдан иккала овоз беришни ҳам 15 майгача ўтказишни талаб қилган. Акс ҳолда Украина АҚШ таклиф этган хавфсизлик кафолатларидан маҳрум бўлиши мумкин.Маълум қилинишича, Украина парламенти март-апрель ойларида ҳарбий ҳолат шароитида сайлов ўтказишга рухсат берувчи ҳуқуқий ўзгаришларни кўриб чиқиши мумкин."Reuters" ҳам манбаларга таяниб, референдум миллий сайловлар билан бир вақтда ўтказилиши мумкинлигини хабар қилган. Манбалардан бирига кўра, овоз беришни олти ойдан кам вақт ичида ташкил этиш мумкин.Шу билан бирга, Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков ушбу хабарларга изоҳ бериб, оммавий ахборот воситаларидаги маълумотларга эҳтиёткорона муносабатда бўлиш ва бирламчи манбаларга таяниш кераклигини таъкидлади. Унинг айтишича, ҳозирча расмий баёнотлар йўқ.
https://sputniknews.uz/20260129/ukraine-muzokaralar-usa-muddat-55335902.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1130/77/11307713_36:0:2765:2047_1920x0_80_0_0_acbc1912dc2f1ae3373d0b02997b2b56.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
financial times, украина, владимир зеленский, дональд трамп, президентлик сайлови, референдум, хавфсизлик кафолати, дмитрий песков
financial times, украина, владимир зеленский, дональд трамп, президентлик сайлови, референдум, хавфсизлик кафолати, дмитрий песков
Украинада 15 майгача тинчлик келишуви референдуми ва президентлик сайловлари ўтиши мумкин
16:06 11.02.2026 (янгиланди: 16:13 11.02.2026)
Зеленский 24 февралда тинчлик келишуви бўйича референдум ва президентлик сайловларини бир вақтда ўтказиш ҳақида баёнот бериши мумкин. АҚШ эса овоз беришни 15 майгача ўтказишни талаб қилган.
ТОШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. "
Financial Times"нинг Украина ва Ғарб расмийларига таяниб ёзишича, Киев президентлик сайловларини тинчлик келишуви бўйича референдум билан бир вақтда ўтказиш имкониятини муҳокама қилмоқда
.
Нашрга кўра, бу муҳокамалар Дональд Трамп маъмурияти позициясидан сўнг фаоллашган. АҚШ томони Киевдан иккала овоз беришни ҳам 15 майгача ўтказишни талаб қилган. Акс ҳолда Украина АҚШ таклиф этган хавфсизлик кафолатларидан маҳрум бўлиши мумкин.
Манбаларнинг айтишича, Владимир Зеленский 24 февраль куни сайловлар ва референдум режаси ҳақида баёнот бериши мумкин. У аввалроқ АҚШ Украинадаги можаро ёзгача якунланишини исташини айтган.
Маълум қилинишича, Украина парламенти март-апрель ойларида ҳарбий ҳолат шароитида сайлов ўтказишга рухсат берувчи ҳуқуқий ўзгаришларни кўриб чиқиши мумкин.
"Reuters" ҳам манбаларга таяниб, референдум миллий сайловлар билан бир вақтда ўтказилиши мумкинлигини хабар қилган. Манбалардан бирига кўра, овоз беришни олти ойдан кам вақт ичида ташкил этиш мумкин.
Шу билан бирга, Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков ушбу хабарларга изоҳ бериб, оммавий ахборот воситаларидаги маълумотларга эҳтиёткорона муносабатда бўлиш ва бирламчи манбаларга таяниш кераклигини таъкидлади. Унинг айтишича, ҳозирча расмий баёнотлар йўқ.
"Бу ҳақда гапиришга ҳали эрта. Биз аслида қандайдир манбалар томонидан матбуот орқали шундай хабарлар алмашувига эгамиз. Манба сайловга тайёргарлик бошланганини айтди, кейин маъмуриятдаги, Киев режими офисидаги манба ҳам бундай эмаслигини айтди, бу маълумотни рад этди", — деди Песков журналистларга.