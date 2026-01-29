Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260129/ukraine-muzokaralar-usa-muddat-55335902.html
АҚШ музокаралар бўйича 15 майгача муддат қўйди - украиналик депутат
АҚШ музокаралар бўйича 15 майгача муддат қўйди - украиналик депутат
Sputnik Ўзбекистон
АҚШ Украинадаги вазият бўйича музокаралар учун 15 майгача сўнгги муддат белгилади. Бу ҳақда Украина депутати Алексей Гончаренко маълум қилди.
2026-01-29T11:14+0500
2026-01-29T11:14+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
россия
музокаралар
украина
ақш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/10/30034184_0:173:3027:1875_1920x0_80_0_0_2b9ad06ac7bffe3bd34c4bcd0fbff0a9.jpg
ТОШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. АҚШ Украинадаги можарони ҳал қилиш бўйича музокаралар учун 15 майгача сўнгги муддат белгилаган. Акс ҳолда Вашингтон жараёндан чиқиб кетиши мумкин. Бу ҳақда Украина Олий Рада депутати Алексей Гончаренкога* таянган ҳолда РИА Новости хабар берди.Аввалроқ АҚШ маъмурияти Украина бўйича режа ишлаб чиқаётганини маълум қилган эди. Кремль эса Россия музокараларга очиқлигини сақлаб қолишини билдирган.Шунингдек, Россия президентнинг махсус вакили Кирилл Дмитриев декабрь ойида АҚШ вакиллари билан учрашув ўтказгани хабар қилинган. Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков ҳам Киев режими қарор қабул қилиши ва музокараларни бошлаши кераклигини, Киевнинг қарор қабул қилиш эркинлиги учун майдон РФ Қуролли кучларининг ҳужум ҳаракатлари давомида қисқараётганини ва бу Киевдаги режимни масалани тинч йўл билан ҳал қилишга мажбурлаш эканлигини, давом эттириш эса Киев учун маъносиз ва хавфли эканлигини айтди.* Алексей Гончаренко Россияда террорчи ва экстремистлар рўйхатига киритилган
https://sputniknews.uz/20260128/ukraine-mojaro-usa-shartnoma-55325312.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/10/30034184_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_1ebee4d1c5f608f73b9a218ac167ff1e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ақш украина музокаралари, 15 май муддат, алексей гончаренко, дедлайн, вашингтон, россия музокаралари
ақш украина музокаралари, 15 май муддат, алексей гончаренко, дедлайн, вашингтон, россия музокаралари

АҚШ музокаралар бўйича 15 майгача муддат қўйди - украиналик депутат

11:14 29.01.2026
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США и Украины на фоне Капитолия.
Флаги США и Украины на фоне Капитолия. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Oбуна бўлиш
АҚШ Украина музокаралари учун 15 майгача сўнгги муддат белгилади. Келишув бўлмаса, Вашингтон жараёндан чиқиб кетиши мумкин
ТОШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. АҚШ Украинадаги можарони ҳал қилиш бўйича музокаралар учун 15 майгача сўнгги муддат белгилаган. Акс ҳолда Вашингтон жараёндан чиқиб кетиши мумкин. Бу ҳақда Украина Олий Рада депутати Алексей Гончаренкога* таянган ҳолда РИА Новости хабар берди.

"АҚШ музокаралар учун дедлайнни белгилади - 15 май... Агар келиша олмасак, улар музокара жараёнидан чиқиб кетишади ва мавзудан бутунлай узоқлашишади. Сабаби: ноябрдаги сайловлар. Агар бу сайловларга ҳал қилинмаган можаро билан ёндашилса, республикачилар демократлар учун нишон бўлади", - деб ёзди украиналик депутат ўз Telegram-каналида.

Аввалроқ АҚШ маъмурияти Украина бўйича режа ишлаб чиқаётганини маълум қилган эди. Кремль эса Россия музокараларга очиқлигини сақлаб қолишини билдирган.
Шунингдек, Россия президентнинг махсус вакили Кирилл Дмитриев декабрь ойида АҚШ вакиллари билан учрашув ўтказгани хабар қилинган.
Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков ҳам Киев режими қарор қабул қилиши ва музокараларни бошлаши кераклигини, Киевнинг қарор қабул қилиш эркинлиги учун майдон РФ Қуролли кучларининг ҳужум ҳаракатлари давомида қисқараётганини ва бу Киевдаги режимни масалани тинч йўл билан ҳал қилишга мажбурлаш эканлигини, давом эттириш эса Киев учун маъносиз ва хавфли эканлигини айтди.
* Алексей Гончаренко Россияда террорчи ва экстремистлар рўйхатига киритилган
Андрей Сибига - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.01.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Украина ТИВ раҳбари: Украина можарони тугатиш бўйича АҚШ билан шартнома имзоламоқчи
Кеча, 12:53
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0