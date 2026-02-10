https://sputniknews.uz/20260210/navoiy-aeroport-parvozlar-oshirish-55582665.html
Навоий аэропорти 2030 йилгача парвозларни 2,3 баробарга оширади
Президент қарорига кўра, Навоий халқаро аэропорти 2030 йилгача парвозлар сонини 7 мингтага етказади. Йўловчи ташиш 150 минг нафарга, юк ҳажми 45 минг тоннагача оширилади. Аэропорт лойиҳавий бошқарувга ўтади.
2026-02-10T11:28+0500
2026-02-10T11:28+0500
2026-02-10T12:12+0500
ўзбекистон
жамият
авиапарвозлар
uzbekistan airports
навоий вилояти
ТОШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. 2030 йилгача Навоий халқаро аэропортидаги парвозлар сонини 2,3 баробарга ошириб, йилига 7 мингтага етказиш режалаштирилган. Бу аэропорт самарадорлигини оширишга қаратилган президент қарорида белгиланган.Шунингдек, 2030 йилга бориб йўловчи ташиш ҳажмини йилига 150 минг нафарга, юк ташишни эса 45 минг тоннага етказиш кўзда тутилган.Корхона ижро этувчи органига қуйидаги ваколатлар берилади:
ўзбекистон
навоий вилояти
ўзбекистон, навоий, навоий халқаро аэропорти, uzbekistan airports, парвозлар, юк ташиш, йўловчи ташиш, авиаёнилғи, тарифлар, лойиҳавий бошқарув
Навоий аэропорти 2030 йилгача парвозларни 2,3 баробарга оширади
11:28 10.02.2026 (янгиланди: 12:12 10.02.2026)
Навоий халқаро аэропорти 2030 йилгача парвозлар, йўловчи ва юк ташиш ҳажмини кескин ошириш, шунингдек лойиҳавий бошқарув ва мустақил тариф сиёсатини жорий этишни режалаштирмоқда.
ТОШКЕНТ, 10 фев — Sputnik.
2030 йилгача Навоий халқаро аэропортидаги парвозлар сонини 2,3 баробарга ошириб, йилига 7 мингтага етказиш режалаштирилган. Бу аэропорт самарадорлигини оширишга қаратилган президент қарорида белгиланган
.
Шунингдек, 2030 йилга бориб йўловчи ташиш ҳажмини йилига 150 минг нафарга, юк ташишни эса 45 минг тоннага етказиш кўзда тутилган.
“Навоий халқаро аэропорти” МЧЖ “Uzbekistan Airports” АЖнинг марказлашган оператив бошқарув тизимидан ажратилиб, унинг фаолиятига лойиҳавий бошқарув тамойиллари жорий этилади.
Корхона ижро этувчи органига қуйидаги ваколатлар берилади:
ўз даромадлари ҳисобидан авиация хизматлари экспортини оширишга қаратилган қўшимча хизмат турларини кенгайтириш;
ҳаво кемаларига авиаёнилғи қуйиш ва хорижий авиаташувчилар олиб келган авиаёнилғини сақлаш бўйича жаҳон бозори конъюнктурасига мос тарифларни мустақил белгилаш.