Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Италия Украинага 4 млрд еврога яқин ҳарбий ёрдам берган — элчи
Италия Украинага 4 млрд еврога яқин ҳарбий ёрдам берган — элчи
Sputnik Ўзбекистон
Россиянинг Италиядаги элчиси Италиянинг Украинага ҳарбий ёрдами 4 млрд еврога яқинлашганини айтди. У етказиб беришлар 2022 йилдан буён давом этаётганини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Италиянинг Украинага ҳарбий ёрдами ҳажми 4 миллиард еврога яқинлашмоқда. Бу ҳақда Россиянинг Римдаги элчиси Алексей Парамонов РИА Новостига берган интервьюсида маълум қилди.Дипломатнинг сўзларига кўра, Италиянинг Украинага ҳарбий ёрдами 2022 йилдан буён узлуксиз давом этмоқда. У очиқ манбаларга таяниб, январь ойи охирида Италия ҳарбий-ҳаво кучларининг С-130 юк самолётлари Пиза аэропортидан Полшанинг Жешув аэропортига икки рейс амалга оширганини айтди. Қолган етказиб беришлар қуруқлик ва денгиз орқали амалга оширилаётгани таъкидланди.Шу билан бирга, Киев режими бундай "сахийликни" табиий қабул қилади ва янада кўпроқ пул ва қурол-яроғ талаб қилади, дея қўшимча қилди Парамонов.Маълум қилинишича, Италия Вазирлар кенгаши 2025 йил декабрида Украинага 2026 йилда ҳам ёрдамни давом эттириш тўғрисида қарор қабул қилган. Илгари Украинага ҳарбий ёрдамнинг 12 та пакети тасдиқланган.Очиқ маълумотларга кўра, етказиб берилаётган қуроллар рўйхати махфий, аммо унда SAMP/T ҳаво мудофааси батареялари, ўқ-дорилар ва зирҳли техникалар борлиги айтилган.Россия томони эса Украинага қурол етказиб беришни можарони узайтирувчи омил сифатида баҳолаб келади. Россия ТИВ раҳбари Сергей Лавров бундай юклар Россия учун қонуний нишонга айланишини таъкидлаган.
Италия Украинага 4 млрд еврога яқин ҳарбий ёрдам берган — элчи

18:58 09.02.2026
© unsplash.com/Michele BitettoФлаг Италии
Флаг Италии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.02.2026
© unsplash.com/Michele Bitetto
Oбуна бўлиш
Россиянинг Италиядаги элчисига кўра, Италия Украинага ҳарбий ёрдамни 2022 йилдан буён узлуксиз давом эттириб, унинг умумий ҳажми 4 миллиард еврога яқинлашган.
ТОШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Италиянинг Украинага ҳарбий ёрдами ҳажми 4 миллиард еврога яқинлашмоқда. Бу ҳақда Россиянинг Римдаги элчиси Алексей Парамонов РИА Новостига берган интервьюсида маълум қилди.
Дипломатнинг сўзларига кўра, Италиянинг Украинага ҳарбий ёрдами 2022 йилдан буён узлуксиз давом этмоқда. У очиқ манбаларга таяниб, январь ойи охирида Италия ҳарбий-ҳаво кучларининг С-130 юк самолётлари Пиза аэропортидан Полшанинг Жешув аэропортига икки рейс амалга оширганини айтди. Қолган етказиб беришлар қуруқлик ва денгиз орқали амалга оширилаётгани таъкидланди.
Унинг сўзларига кўра, нима учун Италия Мудофаа вазирлиги ушбу етказиб беришларни пухта сир сақлайди, деган савол туғилади.
Шу билан бирга, Киев режими бундай "сахийликни" табиий қабул қилади ва янада кўпроқ пул ва қурол-яроғ талаб қилади, дея қўшимча қилди Парамонов.
Маълум қилинишича, Италия Вазирлар кенгаши 2025 йил декабрида Украинага 2026 йилда ҳам ёрдамни давом эттириш тўғрисида қарор қабул қилган. Илгари Украинага ҳарбий ёрдамнинг 12 та пакети тасдиқланган.
Очиқ маълумотларга кўра, етказиб берилаётган қуроллар рўйхати махфий, аммо унда SAMP/T ҳаво мудофааси батареялари, ўқ-дорилар ва зирҳли техникалар борлиги айтилган.
Россия томони эса Украинага қурол етказиб беришни можарони узайтирувчи омил сифатида баҳолаб келади. Россия ТИВ раҳбари Сергей Лавров бундай юклар Россия учун қонуний нишонга айланишини таъкидлаган.
