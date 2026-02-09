https://sputniknews.uz/20260209/buyuk-ipak-yol-lyuks-poezd-sayohat-55563355.html
22 кунлик "Буюк Ипак йўли" люкс темир йўл саёҳати Пекиндан Тошкентгача боради. Йўналиш Хитой ва Марказий Осиё орқали ўтиб, Самарқанд, Бухоро ва Хивани қамраб олади.
2026-02-09T11:28+0500
2026-02-09T11:28+0500
2026-02-09T11:28+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/09/55563025_18:0:814:448_1920x0_80_0_0_70235afa2f8c2bf6f708a8864354069f.jpg
ТОШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. "Golden Eagle Luxury Trains" Марказий Осиё орқали 22 кунлик "Буюк Ипак йўли" темир йўл саёҳатини йўлга қўяди.Йўналиш Пекиндан бошланиб Тошкентда якунланади. Узунлиги 3 862 км бўлган саёҳат Хитой, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Ўзбекистон ҳудудларидан ўтади. Дастур қадимий Ипак йўлидаги ЮНЕСКО мероси объектлари атрофида тузилган.Хитойда сайёҳлар Тақиқланган шаҳар, Буюк Хитой девори, Сиандаги Терракота армияси ва Дунхуандаги Могао ғорларини кўради.Қўшимча тажрибалар қаторида Гоби чўлида туя миниш ва Олмаотага хусусий авиапарвоз ҳам бор.Саёҳат иккита люкс поездда амалга оширилади. Вагонлар La Belle Epoque услубида безатилган. Йўловчилар учун бир нечта классдаги каюталар, шахсий санитар хоналар, панорамали деразалар, ресторан ва пианино бар кўзда тутилган.22 кунлик саёҳат нархи бир киши учун 50 700 доллардан (икки кишилик жойлашув) бошланади. Нархга яшаш, овқатланиш, трансферлар ва суғурта киритилган.Биринчи рейс 2026 йил 21 сентябрдан 12 октябргача режалаштирилган.
Янгиликлар
Пекиндан Тошкентгача: Буюк Ипак йўли бўйлаб люкс поезд саёҳати йўлга қўйилмоқда
ТОШКЕНТ, 9 фев — Sputnik.
Golden Eagle Luxury Trains" Марказий Осиё орқали 22 кунлик "Буюк Ипак йўли" темир йўл саёҳатини йўлга қўяди
.
Йўналиш Пекиндан бошланиб Тошкентда якунланади. Узунлиги 3 862 км бўлган саёҳат Хитой, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Ўзбекистон ҳудудларидан ўтади. Дастур қадимий Ипак йўлидаги ЮНЕСКО мероси объектлари атрофида тузилган.
Хитойда сайёҳлар Тақиқланган шаҳар, Буюк Хитой девори, Сиандаги Терракота армияси ва Дунхуандаги Могао ғорларини кўради.
Ўзбекистон қисми саёҳатнинг марказий нуқталаридан бири ҳисобланади. Йўналишга ЮНЕСКО рўйхатига киритилган Самарқанд, Бухоро ва Хива киритилган.
Қўшимча тажрибалар қаторида Гоби чўлида туя миниш ва Олмаотага хусусий авиапарвоз ҳам бор.
Саёҳат иккита люкс поездда амалга оширилади. Вагонлар La Belle Epoque услубида безатилган. Йўловчилар учун бир нечта классдаги каюталар, шахсий санитар хоналар, панорамали деразалар, ресторан ва пианино бар кўзда тутилган.
22 кунлик саёҳат нархи бир киши учун 50 700 доллардан (икки кишилик жойлашув) бошланади. Нархга яшаш, овқатланиш, трансферлар ва суғурта киритилган.
Биринчи рейс 2026 йил 21 сентябрдан 12 октябргача режалаштирилган.