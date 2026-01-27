https://sputniknews.uz/20260127/uzbekistan-kazakhstan-tajikistan-turistik-poezd-55296374.html
Наврўзда Ўзбекистон, Қозоғистон ва Тожикистон бўйлаб туристик поезд йўлга қўйилади
“Jibek Joly” сайёҳлик поезди 20–25 март кунлари уч давлатни боғлайди. Йўналиш Олмаота, Самарқанд, Душанбе ва Тошкент орқали ўтади.
ТОШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. 20-25 март кунлари “Jibek Joly” халқаро сайёҳлик поезди Қозоғистон, Ўзбекистон ва Тожикистонни ягона маданий-маърифий йўналиш доирасида боғлайди. Бу ҳақда “Қозоғистон темир йўли” матбуот хизмати хабар берди.Лойиҳа тарихида илк бор йўналиш Душанбегача кенгайтирилди. Поезд Олмаота — Туркистон — Самарқанд — Душанбе — Тошкент — Олмаота йўналиши бўйлаб ҳаракатланади.Қайд этилишича, лойиҳа Наврўз ва Рамазон ойи якунланиши арафасида ўтказилиши билан аҳамиятли. Иштирокчилар Марказий Осиё халқларининг байрам анъаналари ва маданияти билан танишиш имконига эга бўлади.Сайёҳлик поезди “ҚТЖ” АЖ томонидан “Ўзбекистон темир йўллари” ва “Қозоғистон туризм саноати” уюшмаси кўмагида ташкил этилди.
Буюк Ипак йўли шаҳарларини қамраб олган ушбу саёҳат доирасида сайёҳлар Марказий Осиё халқларининг маданияти, байрам анъаналари ва тарихий масканлари билан танишиш имконига эга бўлади.
20-25 март кунлари “Jibek Joly” халқаро сайёҳлик поезди Қозоғистон, Ўзбекистон ва Тожикистонни ягона маданий-маърифий йўналиш доирасида боғлайди. Бу ҳақда “Қозоғистон темир йўли” матбуот хизмати хабар берди
Лойиҳа тарихида илк бор йўналиш Душанбегача кенгайтирилди. Поезд Олмаота — Туркистон — Самарқанд — Душанбе — Тошкент — Олмаота йўналиши бўйлаб ҳаракатланади.
Сайёҳлик пакетига поездда саёҳат, гидлар ҳамроҳлигида экскурсиялар, кириш чипталари ва трансферлар киради.
Қайд этилишича, лойиҳа Наврўз ва Рамазон ойи якунланиши арафасида ўтказилиши билан аҳамиятли. Иштирокчилар Марказий Осиё халқларининг байрам анъаналари ва маданияти билан танишиш имконига эга бўлади.
