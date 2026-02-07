Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия Қуролли кучлари яна иккита қишлоқ устидан назорат ўрнатди
ТОШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Ўтган сутка давомида Россия Қуролли кучлари яна иккита аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди, деб хабар қилмоқда Мудофаа вазирлиги. Айни дамда артиллерия ва учувчисиз аппаратлар ёрдамида буфер зонаси мустаҳкамланмоқда. Тинч аҳолини Украина Қуролли Кучлари томонидан юзага келадиган террористик таҳдидлардан қўшимча ҳимоя қилинмоқда.Ўтган тунда Россия Қуролли Кучлари Украинадаги нишонларга қарши оммавий зарба берди. Зарбалар узоқ масофали, денгиз ва ҳавода учириладиган юқори аниқликдаги қуроллар жумлдадан "Кинжал" гипертовушли ракеталар ёрдамида амалга оширилди. Ушбу зарбалар Украинанинг Россия фуқаролик объектларига берган зарбаларига жавоб бўлиб, УҚК энергетика ва транспорт инфратузилмасига зарар етказди, дейилади хабарда.Ўтган бир сутка давомида Украина Қуролли кучлари йўқотишлари 1300дан ортиқ ҳарбий хизматчи, 20та танк ва бошқа зирҳли жанговар техника, 26та дала артиллерия қуроллари, битта ёппасига ўт очиш реактив тизими, 168та учувчисиз аппарат ва 69та ҳарбий автомобилларни ташкил қилди.
14:34 07.02.2026 (янгиланди: 14:38 07.02.2026)
© РИА НовостиРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости
Россия кучлари Чугуновка ва Поповка қишлоқларини озод қилди.
ТОШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Ўтган сутка давомида Россия Қуролли кучлари яна иккита аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди, деб хабар қилмоқда Мудофаа вазирлиги.

Хусусан, Харков вилоятидаги Чугуновка қишлоғи ва Суми вилоятидаги Поповка қишлоғи Россия кучлари назорати остига ўтди, дейилади хабарда.

Айни дамда артиллерия ва учувчисиз аппаратлар ёрдамида буфер зонаси мустаҳкамланмоқда. Тинч аҳолини Украина Қуролли Кучлари томонидан юзага келадиган террористик таҳдидлардан қўшимча ҳимоя қилинмоқда.
© SputnikОсвобождение Чугуновки
Освобождение Чугуновки - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.02.2026
Освобождение Чугуновки
© Sputnik
Ўтган тунда Россия Қуролли Кучлари Украинадаги нишонларга қарши оммавий зарба берди. Зарбалар узоқ масофали, денгиз ва ҳавода учириладиган юқори аниқликдаги қуроллар жумлдадан "Кинжал" гипертовушли ракеталар ёрдамида амалга оширилди.

Ушбу зарбалар Украинанинг Россия фуқаролик объектларига берган зарбаларига жавоб бўлиб, УҚК энергетика ва транспорт инфратузилмасига зарар етказди, дейилади хабарда.

Ўтган бир сутка давомида Украина Қуролли кучлари йўқотишлари 1300дан ортиқ ҳарбий хизматчи, 20та танк ва бошқа зирҳли жанговар техника, 26та дала артиллерия қуроллари, битта ёппасига ўт очиш реактив тизими, 168та учувчисиз аппарат ва 69та ҳарбий автомобилларни ташкил қилди.
0