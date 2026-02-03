https://sputniknews.uz/20260203/russia-jangchilar-tuman-yordam-55450888.html
Замонавий можароларда об-ҳаво омили: Россия жангчилари туман ёрдамини сўзлаб беришди
Sputnik Ўзбекистон
Жангчилар туман, намлик ва ёғингарчилик дронлар фаолиятини чеклаб, яширин силжишга ёрдам берганини айтишди.
Россия қўшинлари жангчилари Харьков, Днепропетровск ва ДХРдаги аҳоли пунктлари озод этилишининг тафсилотларини сўзлаб беришди. Улар туман ва намликнинг ёрдамини алоҳида таъкидлаб ўтишди.
ТОШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Харьков ва Днепропетровск вилоятлари ҳамда ДХР ҳудудидаги бир қатор жанговар эпизодларда ҳарбийлар об-ҳаво шароити тактик устунлик берганини таъкидлашди.
Туман, намлик ва ёғингарчилик учувчисиз қурилмалар фаолиятини чеклаб, яширин силжиш ва позицияларга яқинлашишни осонлаштирган.
3 февраль 2026 йил.
“Марказ” гуруҳининг 102-мотоўқчи полки жангчиси ДХРдаги Торецкое аҳоли пункти учун жанг тафсилотларини сўзлаб берди
. Унинг айтишича, операция босқичма-босқич олиб борилган: кичик ҳужум гуруҳлари яширинча силжиб, кузатув олиб борган ва асосий позицияларни эгаллаган. Туман, ёмғир ва қор аниқланиш хавфини камайтирган.
2 февраль 2026 йил.
Харьков вилоятидаги Зелёное аҳоли пункти “Шимол” гуруҳи томонидан эгалланган. Ҳарбийларнинг айтишича
, ҳавонинг исиши, намлик ва туман душман дронларининг фаол ишлашига имкон бермаган.
17 январь 2026 йил.
“Шимол” қўшинлари жангчиси Двуречанское аҳоли пункти учун жанг ҳақида гапирди
. Кичик гуруҳлар тахминан 700 метрлик миналаштирилган очиқ майдонни босиб ўтган. Туман ва артиллерия ёрдамида ўрмон полосасидаги мудофаа чизиғига яширинча яқинлашишга муваффақ бўлинган.
24 декабрь 2025 йил.
“Альварес” чақирув белгисига эга жангчи Днепропетровск вилоятидаги Андреевка учун жангни тасвирлаб берди
: “Кириш ўрмонзор орқали бошланди. Туман орасидан эҳтиёткорлик билан бордик — туман жуда ёрдам берди. Кейин уйма-уй ҳаракатландик”.