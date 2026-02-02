https://sputniknews.uz/20260202/russia-zaporizhzhia-punkt-ozod-55431443.html
Россия қўшинлари Запорожье вилоятидаги аҳоли пунктини озод қилди
Россия Мудофаа вазирлиги баёнотига кўра, Запорожье вилоятидаги Придорожний қишлоғи назоратга олинган. "Шарқ" гуруҳи ҳаракатлари натижасида ҳарбий техника ва моддий омбор йўқ қилингани айтилди.
ТОШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Россия қўшинлари Запорожье вилоятидаги Придорожное қишлоғини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Шунингдек, "Шарқ" қўшинлари гуруҳи ҳаракатлари натижасида бир кунда Украина Қуролли кучларининг қарийб 320 нафар ҳарбий хизматчиси, 12 та автомобиль, "Град" реактив тизимининг жанговар машинаси, артиллерия қуроли ва моддий воситалар омбори йўқ қилингани айтилган.
запорожье вилояти
запорожье вилояти, придорожний, россия мудофаа вазирлиги, шарқ қўшинлари гуруҳи, украина қуролли кучлари, град реактив тизими, артиллерия, омбор, ҳарбий баёнот
ТОШКЕНТ, 2 фев — Sputnik.
Россия қўшинлари Запорожье вилоятидаги Придорожное қишлоғини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
"Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофаасининг ичкарисига кириб борди ва қатъий ҳаракатлар натижасида Запорожье вилоятининг Придорожное аҳоли пунктини озод қилди", — дейилади хабарда.
Шунингдек, "Шарқ" қўшинлари гуруҳи ҳаракатлари натижасида бир кунда Украина Қуролли кучларининг қарийб 320 нафар ҳарбий хизматчиси, 12 та автомобиль, "Град" реактив тизимининг жанговар машинаси, артиллерия қуроли ва моддий воситалар омбори йўқ қилингани айтилган.