Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260202/russia-zaporizhzhia-punkt-ozod-55431443.html
Россия қўшинлари Запорожье вилоятидаги аҳоли пунктини озод қилди
Россия қўшинлари Запорожье вилоятидаги аҳоли пунктини озод қилди
Россия Мудофаа вазирлиги баёнотига кўра, Запорожье вилоятидаги Придорожний қишлоғи назоратга олинган. "Шарқ" гуруҳи ҳаракатлари натижасида ҳарбий техника ва моддий омбор йўқ қилингани айтилди.
2026-02-02T16:54+0500
2026-02-02T16:54+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
россия мудофаа вазирлиги
запорожье вилояти
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/05/48251122_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_10b2539826a18f5df1d62a21e46b4711.jpg
ТОШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Россия қўшинлари Запорожье вилоятидаги Придорожное қишлоғини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Шунингдек, "Шарқ" қўшинлари гуруҳи ҳаракатлари натижасида бир кунда Украина Қуролли кучларининг қарийб 320 нафар ҳарбий хизматчиси, 12 та автомобиль, "Град" реактив тизимининг жанговар машинаси, артиллерия қуроли ва моддий воситалар омбори йўқ қилингани айтилган.
https://sputniknews.uz/20260201/russia-ikki-qishloq-nazorat-55416733.html
запорожье вилояти
2026
Oбуна бўлиш
Шунингдек, ҳудуддаги жангларда душманнинг ҳарбий техника ва моддий омбор йўқ қилинган.
ТОШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Россия қўшинлари Запорожье вилоятидаги Придорожное қишлоғини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.

"Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофаасининг ичкарисига кириб борди ва қатъий ҳаракатлар натижасида Запорожье вилоятининг Придорожное аҳоли пунктини озод қилди", — дейилади хабарда.

Шунингдек, "Шарқ" қўшинлари гуруҳи ҳаракатлари натижасида бир кунда Украина Қуролли кучларининг қарийб 320 нафар ҳарбий хизматчиси, 12 та автомобиль, "Град" реактив тизимининг жанговар машинаси, артиллерия қуроли ва моддий воситалар омбори йўқ қилингани айтилган.
Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.02.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари Харьков вилояти ва ДХРда икки қишлоқни назоратга олди
Кеча, 16:51
