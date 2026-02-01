Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия қўшинлари Харьков вилояти ва ДХРда икки қишлоқни назоратга олди
Россия қўшинлари Харьков вилояти ва ДХРда икки қишлоқни назоратга олди
Россия Мудофаа вазирлиги Харьков вилояти ва Донецк Халқ Республикасидаги икки аҳоли пункти назоратга олингани ва 158 та объектга зарба берилганини хабар қилди.
ТОШКЕНТ, 1 фев— Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилояти ва Донецк Халқ Республикаси ҳудудларидаги иккита қишлоқни назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Хабарда айтилишича, "Ғарб" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари олдинги чизиқда вазиятни яхшилагани, "Жанубий" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари эса тактик вазиятни яхшилагани қайд этилган.Шунингдек, оператив-тактик авиация, зарба берувчи учувчисиз учиш аппаратлари, ракета қўшинлари ва Россия Қуролли кучлари артиллерияси томонидан УҚК манфаатлари учун фойдаланилаётган транспорт инфратузилмаси объектлари, шунингдек Украина қуролли тузилмалари ва хорижий ёлланма аскарларнинг 158 та ҳудуддаги вақтинчалик жойлашув пунктлари йўқ қилингани билдирилган.
Янгиликлар
01.02.2026
Россия армияси икки қишлоқни назоратга олгани, айрим ҳудудларда вазият яхшилангани ва қатор ҳарбий объектлар йўқ қилингани маълум қилди
ТОШКЕНТ, 1 фев— Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилояти ва Донецк Халқ Республикаси ҳудудларидаги иккита қишлоқни назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
"Шимол" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар натижасида Харьков вилоятининг Зеленое аҳоли пунктини озод қилди. "Марказ" қўшинлари гуруҳининг бўлинмалари эса қатъий ҳаракатлар натижасида Донецк Халқ Республикасининг Сухецкое аҳоли пунктини озод қилди", — дейилади хабарда.
Хабарда айтилишича, "Ғарб" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари олдинги чизиқда вазиятни яхшилагани, "Жанубий" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари эса тактик вазиятни яхшилагани қайд этилган.
Шунингдек, оператив-тактик авиация, зарба берувчи учувчисиз учиш аппаратлари, ракета қўшинлари ва Россия Қуролли кучлари артиллерияси томонидан УҚК манфаатлари учун фойдаланилаётган транспорт инфратузилмаси объектлари, шунингдек Украина қуролли тузилмалари ва хорижий ёлланма аскарларнинг 158 та ҳудуддаги вақтинчалик жойлашув пунктлари йўқ қилингани билдирилган.
