Россия қўшинлари Харьков вилояти ва ДХРда икки қишлоқни назоратга олди
Россия қўшинлари Харьков вилояти ва ДХРда икки қишлоқни назоратга олди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Харьков вилояти ва Донецк Халқ Республикасидаги икки аҳоли пункти назоратга олингани ва 158 та объектга зарба берилганини хабар қилди.
ТОШКЕНТ, 1 фев— Sputnik.
ТОШКЕНТ, 1 фев— Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилояти ва Донецк Халқ Республикаси ҳудудларидаги иккита қишлоқни назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
"Шимол" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар натижасида Харьков вилоятининг Зеленое аҳоли пунктини озод қилди. "Марказ" қўшинлари гуруҳининг бўлинмалари эса қатъий ҳаракатлар натижасида Донецк Халқ Республикасининг Сухецкое аҳоли пунктини озод қилди", — дейилади хабарда.
Хабарда айтилишича, "Ғарб" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари олдинги чизиқда вазиятни яхшилагани, "Жанубий" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари эса тактик вазиятни яхшилагани қайд этилган.
Шунингдек, оператив-тактик авиация, зарба берувчи учувчисиз учиш аппаратлари, ракета қўшинлари ва Россия Қуролли кучлари артиллерияси томонидан УҚК манфаатлари учун фойдаланилаётган транспорт инфратузилмаси объектлари, шунингдек Украина қуролли тузилмалари ва хорижий ёлланма аскарларнинг 158 та ҳудуддаги вақтинчалик жойлашув пунктлари йўқ қилингани билдирилган.