Россия қўшинлари иккита қишлоқни озод қилди

https://sputniknews.uz/20260131/rossiya-qoshinlari-ikkita-qishloqni-ozod-qildi-55405847.html
Россия қуролли кучлари ДХРдаги Торецкое ва Запорожье вилоятидаги Петровкани эгаллаб олди. 31.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-01-31T17:53+0500
2026-01-31T17:53+0500
2026-01-31T18:01+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/17/55213729_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_eb80482dab696bc934cec8393a64a39b.jpg
ТОШКЕНТ, 31 янв— Sputnik. Россия қўшинлари махсус операция ҳудудида иккита қишлоқни назоратга олди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги."Шарқ" кучлари гуруҳи душманнинг ўнтагача техникаси ва шахсий таркибини йўқ қилиб беш квадрат километргача бўлган майдонини назоратга олишди. Қўшинлар шунингдек, қишлоққа йўл олган Украина захираларини йўқ қилишди."Шарқ" гуруҳнинг масъулият зонасида 375 кишигача, "Марказ" гуруҳи билан жангларда эса 420 дан ортиқ шахсий таркибини йўқотди.Сўнгги 24 соат ичида Украина Қуролли Кучлари йўқотишлари 1200дан ортиқ аскар, 19та танк ва жанговар зирҳли техника, 20та дала артиллерия қуроллари ва 81та ҳарбий автомобилларни ташкил қилди. Ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари тўртта бошқариладиган бомба, ҲИМАРС МЛРС снаряди ва 47 та дронни уриб туширди.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/17/55213729_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_0c46e0f480ffc79de3c13971c846db9b.jpg
17:53 31.01.2026 (янгиланди: 18:01 31.01.2026)
ТОШКЕНТ, 31 янв— Sputnik. Россия қўшинлари махсус операция ҳудудида иккита қишлоқни назоратга олди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.
"Марказ” кучлар гуруҳи бўлинмалари фаол операциялар натижасида Донецк Халқ Республикасидаги Торецкое қишлоғини озод қилди. “Шарқ” гуруҳи жангчилари Запорожье вилоятидаги Петровкани озод қилишди", - дейилади хабарда.
"Шарқ" кучлари гуруҳи душманнинг ўнтагача техникаси ва шахсий таркибини йўқ қилиб беш квадрат километргача бўлган майдонини назоратга олишди. Қўшинлар шунингдек, қишлоққа йўл олган Украина захираларини йўқ қилишди.
"Шарқ" гуруҳнинг масъулият зонасида 375 кишигача, "Марказ" гуруҳи билан жангларда эса 420 дан ортиқ шахсий таркибини йўқотди.
Сўнгги 24 соат ичида Украина Қуролли Кучлари йўқотишлари 1200дан ортиқ аскар, 19та танк ва жанговар зирҳли техника, 20та дала артиллерия қуроллари ва 81та ҳарбий автомобилларни ташкил қилди.
Ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари тўртта бошқариладиган бомба, ҲИМАРС МЛРС снаряди ва 47 та дронни уриб туширди.