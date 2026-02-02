Тошкентда Давлат академик рус театри икки йиллик танаффусдан сўнг қайта очилди

https://sputniknews.uz/20260202/tashkent-akademik-rus-teatr-ochilish-55429157.html
Ўзбекистон давлат академик рус театри таъмирдан сўнг қайта очилди. 7–8 февралда янги, 91-мавсум премьералар билан бошланади.
ТОШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Тошкентда узоқ муддатли таъмирлашдан сўнг Ўзбекистон давлат академик рус театри ўз фаолиятини қайта тиклади. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мухбири хабар берди.Театр 2024 йил март ойида таъмирлаш учун ёпилган эди ва 2026 йил февралдан яна томошабинларни қабул қила бошлади.Танаффусдан кейинги илк спектакллар 7-8 февраль кунлари бўлиб ўтади. Янги, 91-театр мавсуми рамзий номга эга "Севганлардан айрилманг" спектакли премьераси билан очилади.Кейин томошабинларни премьералар давоми кутмоқда:Таъмирлаш даврида очилиш санаси ҳақида расмий ахборот кам бўлгани боис, доимий томошабинлар хавотирда эди. Энди театр янгиланган саҳнада янги мавсумни бошламоқда. Чипталар театр кассасида сотувда.
