Тошкентда Давлат академик рус театри икки йиллик танаффусдан сўнг қайта очилди
Тошкентда Давлат академик рус театри икки йиллик танаффусдан сўнг қайта очилди
Ўзбекистон давлат академик рус театри таъмирдан сўнг қайта очилди. 7–8 февралда янги, 91-мавсум премьералар билан бошланади.
2026-02-02T15:18+0500
2026-02-02T15:21+0500
маданият
ўзбекистон
тошкент
театр
спектакль
ТОШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Тошкентда узоқ муддатли таъмирлашдан сўнг Ўзбекистон давлат академик рус театри ўз фаолиятини қайта тиклади. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мухбири хабар берди.Театр 2024 йил март ойида таъмирлаш учун ёпилган эди ва 2026 йил февралдан яна томошабинларни қабул қила бошлади.Танаффусдан кейинги илк спектакллар 7-8 февраль кунлари бўлиб ўтади. Янги, 91-театр мавсуми рамзий номга эга "Севганлардан айрилманг" спектакли премьераси билан очилади.Кейин томошабинларни премьералар давоми кутмоқда:Таъмирлаш даврида очилиш санаси ҳақида расмий ахборот кам бўлгани боис, доимий томошабинлар хавотирда эди. Энди театр янгиланган саҳнада янги мавсумни бошламоқда. Чипталар театр кассасида сотувда.
ўзбекистон
тошкент, ўзбекистон давлат академик рус театри, театр, премьера, севганлардан айрилманг, мельпомена эртаклари, дворяндаги мешчан, нозик юракдан фалокат, таъмир, 91-мавсум
15:18 02.02.2026 (янгиланди: 15:21 02.02.2026)
Тошкентдаги Давлат академик рус театри таъмирдан сўнг ишини қайта бошлади ва 91-мавсумни 7-8 февралдаги премьералар билан очади.
ТОШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Тошкентда узоқ муддатли таъмирлашдан сўнг Ўзбекистон давлат академик рус театри ўз фаолиятини қайта тиклади. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мухбири хабар берди.
Театр 2024 йил март ойида таъмирлаш учун ёпилган эди ва 2026 йил февралдан яна томошабинларни қабул қила бошлади.
Танаффусдан кейинги илк спектакллар 7-8 февраль кунлари бўлиб ўтади. Янги, 91-театр мавсуми рамзий номга эга "Севганлардан айрилманг" спектакли премьераси билан очилади.
Кейин томошабинларни премьералар давоми кутмоқда:
13 февраль — "Мельпомена эртаклари";
14 февраль — "Дворяндаги мешчан" (Мольер асари асосида);
15 февраль — "Нозик юракдан фалокат".
Таъмирлаш даврида очилиш санаси ҳақида расмий ахборот кам бўлгани боис, доимий томошабинлар хавотирда эди. Энди театр янгиланган саҳнада янги мавсумни бошламоқда. Чипталар театр кассасида сотувда.
