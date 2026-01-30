Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия ҳарбийлари Запорожье вилояти ва ДХРдаги қишлиқларни озод қилди
Озод қилинган қишлоқдан бири муҳим аҳамиятга эга ва Запорожье ва Днепропетровск вилоятлари чегарасида жойлашган. 30.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Запорожье вилоятидаги Терноватое ва Речное ва Донецк Халқ Республикасидаги Бересток аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Терноватоени озод қилишда “Шарқ”, Берестокни озод қилишда “Жануб”, Речноени озод қилишда эса "Днепр" қўшинлар гуруҳи ҳарбийлари фаол жанг олиб боришган.Маълум қилинишича, ҳафта давомида Россия ҳарбийлари махсус ҳарбий операция ҳудудидаги 7 та қишлоқни озод қилган.
https://sputniknews.uz/20260129/russia-sumi-punkt-nazorat-olish-55353681.html
14:27 30.01.2026 (янгиланди: 14:31 30.01.2026)
Озод қилинган қишлоқдан бири муҳим аҳамиятга эга ва Запорожье ва Днепропетровск вилоятлари чегарасида жойлашган.
ТОШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Запорожье вилоятидаги Терноватое ва Речное ва Донецк Халқ Республикасидаги Бересток аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Терноватоени озод қилишда “Шарқ”, Берестокни озод қилишда “Жануб”, Речноени озод қилишда эса "Днепр" қўшинлар гуруҳи ҳарбийлари фаол жанг олиб боришган.
Маълум қилинишича, ҳафта давомида Россия ҳарбийлари махсус ҳарбий операция ҳудудидаги 7 та қишлоқни озод қилган.
Работа морской пехоты в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.01.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари Суми вилоятидаги аҳоли пунктини назоратга олди
Кеча, 18:35
