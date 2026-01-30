https://sputniknews.uz/20260130/rossiya-harbiylari-zaporoje-dxr-55378278.html
Россия ҳарбийлари Запорожье вилояти ва ДХРдаги қишлиқларни озод қилди
Россия ҳарбийлари Запорожье вилояти ва ДХРдаги қишлиқларни озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Озод қилинган қишлоқдан бири муҳим аҳамиятга эга ва Запорожье ва Днепропетровск вилоятлари чегарасида жойлашган. 30.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-01-30T14:27+0500
2026-01-30T14:27+0500
2026-01-30T14:31+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
дунёда
дунё янгиликлари
донецк халқ республикаси (дхр)
запорожье вилояти
россия мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/05/53973297_0:286:3068:2012_1920x0_80_0_0_b3956e8c61050fc902ea9037838fa63a.jpg
ТОШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Запорожье вилоятидаги Терноватое ва Речное ва Донецк Халқ Республикасидаги Бересток аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Терноватоени озод қилишда “Шарқ”, Берестокни озод қилишда “Жануб”, Речноени озод қилишда эса "Днепр" қўшинлар гуруҳи ҳарбийлари фаол жанг олиб боришган.Маълум қилинишича, ҳафта давомида Россия ҳарбийлари махсус ҳарбий операция ҳудудидаги 7 та қишлоқни озод қилган.
https://sputniknews.uz/20260129/russia-sumi-punkt-nazorat-olish-55353681.html
запорожье вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/05/53973297_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_8720053ca016d2d9ceebaa26baca922f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), запорожье вилояти, россия мудофаа вазирлиги
россия, дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), запорожье вилояти, россия мудофаа вазирлиги
Россия ҳарбийлари Запорожье вилояти ва ДХРдаги қишлиқларни озод қилди
14:27 30.01.2026 (янгиланди: 14:31 30.01.2026)
Озод қилинган қишлоқдан бири муҳим аҳамиятга эга ва Запорожье ва Днепропетровск вилоятлари чегарасида жойлашган.
ТОШКЕНТ, 30 янв – Sputnik.
Россия Қуролли кучлари Запорожье вилоятидаги Терноватое ва Речное ва Донецк Халқ Республикасидаги Бересток аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Терноватоени озод қилишда “Шарқ”, Берестокни озод қилишда “Жануб”, Речноени озод қилишда эса "Днепр" қўшинлар гуруҳи ҳарбийлари фаол жанг олиб боришган.
Маълум қилинишича, ҳафта давомида Россия ҳарбийлари махсус ҳарбий операция ҳудудидаги 7 та қишлоқни озод қилган.