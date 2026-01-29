Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия қўшинлари Суми вилоятидаги аҳоли пунктини назоратга олди
Россия қўшинлари Суми вилоятидаги аҳоли пунктини назоратга олди
Россия қўшинлари Суми вилоятида Белая Береза устидан назорат ўрнатди. Суми ва Харьков йўналишларида Украина тузилмаларига зарбалар берилган.
ТОШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Суми вилоятидаги Белая Береза аҳоли пунктини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Шунингдек, Суми вилоятининг Пролетарское ва Кондратовка аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг механизациялашган бригадаси тузилмаларига қақшатгич зарбалар берилган.Маълум қилинишича, Украина томони 90 нафардан ортиқ ҳарбий хизматчисини, олтита автомобилни ва дала артиллерия қуролини йўқотган. Шунингдек, ўқ-дори омбори ва радиоэлектрон кураш станцияси йўқ қилинган.
https://sputniknews.uz/20260127/russia-qoshinlar-ikki-punkt-ozod-55304788.html
украина
2026
Янгиликлар
© Sputnik / Алексей Майшев
Работа морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Медиабанкка ўтиш
Шунингдек, Суми ва Харьков йўналишларида Украина тузилмаларига зарбалар берилган.
ТОШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Суми вилоятидаги Белая Береза аҳоли пунктини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Шунингдек, Суми вилоятининг Пролетарское ва Кондратовка аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг механизациялашган бригадаси тузилмаларига қақшатгич зарбалар берилган.
Харьков йўналишида эса Графское, Революционное ва Волчанские Хутора аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина армиясининг мотопиёда бригадаси ва Миллий гвардия бригадаси бўлинмаларига кучли зарба берилган.
Маълум қилинишича, Украина томони 90 нафардан ортиқ ҳарбий хизматчисини, олтита автомобилни ва дала артиллерия қуролини йўқотган. Шунингдек, ўқ-дори омбори ва радиоэлектрон кураш станцияси йўқ қилинган.
