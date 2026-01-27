Россия қўшинлари 2 та аҳоли пунктини озод қилди, яна учтаси озод қилиниш арафасида

Ўзбекистон
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия Мудофаа вазирлиги икки аҳоли пункти назоратга олингани ҳақида баёнот берди. Харьков ва Запорожье йўналишлари тилга олинди.
ТОШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Россия Мудофаа вазирлиги хабарига кўра, Россия Қуролли кучлари Харьков вилоятидаги Купянск-Узловой ҳамда Запорожье вилоятидаги Новояковлевка аҳоли пунктларини назоратга олган.Аввалроқ Россия Қуролли кучлари Бош штаби бошлиғи Валерий Герасимов 20-армия бўлинмалари Дробишево, Яровая ва Сосновое аҳоли пунктларидаги турар-жой биноларининг 90 фоиздан ортиғи назоратга олингани ҳақида маълум қилган эди.
Oбуна бўлиш
Россия Мудофаа вазирлигига кўра, қўшинлар икки аҳоли пунктида назорат ўрнатган, яна уч йўналишда эса шу жараён якунига етказилмоқда.
ТОШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Россия Мудофаа вазирлиги хабарига кўра, Россия Қуролли кучлари Харьков вилоятидаги Купянск-Узловой ҳамда Запорожье вилоятидаги Новояковлевка аҳоли пунктларини назоратга олган.
Вазирлик маълумотига кўра, “Ғарб” қўшинлари гуруҳи ҳужум ҳаракатлари натижасида Купянск-Узловой, “Днепр” қўшинлари гуруҳи эса Новояковлевка аҳоли пунктини назоратга олган.
Аввалроқ Россия Қуролли кучлари Бош штаби бошлиғи Валерий Герасимов 20-армия бўлинмалари Дробишево, Яровая ва Сосновое аҳоли пунктларидаги турар-жой биноларининг 90 фоиздан ортиғи назоратга олингани ҳақида маълум қилган эди.
