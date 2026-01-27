https://sputniknews.uz/20260127/russia-qoshinlar-ikki-punkt-ozod-55304788.html
Россия қўшинлари 2 та аҳоли пунктини озод қилди, яна учтаси озод қилиниш арафасида
Россия қўшинлари 2 та аҳоли пунктини озод қилди, яна учтаси озод қилиниш арафасида
Россия Мудофаа вазирлиги икки аҳоли пункти назоратга олингани ҳақида баёнот берди. Харьков ва Запорожье йўналишлари тилга олинди.
ТОШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Россия Мудофаа вазирлиги хабарига кўра, Россия Қуролли кучлари Харьков вилоятидаги Купянск-Узловой ҳамда Запорожье вилоятидаги Новояковлевка аҳоли пунктларини назоратга олган.Аввалроқ Россия Қуролли кучлари Бош штаби бошлиғи Валерий Герасимов 20-армия бўлинмалари Дробишево, Яровая ва Сосновое аҳоли пунктларидаги турар-жой биноларининг 90 фоиздан ортиғи назоратга олингани ҳақида маълум қилган эди.
Россия Мудофаа вазирлигига кўра, қўшинлар икки аҳоли пунктида назорат ўрнатган, яна уч йўналишда эса шу жараён якунига етказилмоқда.
ТОШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Россия Мудофаа вазирлиги хабарига кўра, Россия Қуролли кучлари Харьков вилоятидаги Купянск-Узловой ҳамда Запорожье вилоятидаги Новояковлевка аҳоли пунктларини назоратга олган.
Вазирлик маълумотига кўра, “Ғарб” қўшинлари гуруҳи ҳужум ҳаракатлари натижасида Купянск-Узловой, “Днепр” қўшинлари гуруҳи эса Новояковлевка аҳоли пунктини назоратга олган.
Аввалроқ Россия Қуролли кучлари Бош штаби бошлиғи Валерий Герасимов 20-армия бўлинмалари Дробишево, Яровая ва Сосновое аҳоли пунктларидаги турар-жой биноларининг 90 фоиздан ортиғи назоратга олингани ҳақида маълум қилган эди.