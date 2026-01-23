https://sputniknews.uz/20260123/rossiya-55214332.html
Россия қўшинлари ҳафта давомида 5 та аҳоли пунктини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Харьков йўналишида Симиновка қишлоғини ҳам озод қилишга эришилди. 23.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-01-23T15:42+0500
2026-01-23T15:42+0500
2026-01-23T15:42+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
россия
россия мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/10/54853677_0:295:3118:2048_1920x0_80_0_0_abedf589367b656a8f774e5abb7e00c6.jpg
https://sputniknews.uz/20260119/russia-aholi-punktlar-ozod-54982876.html
ТОШКЕНТ, 23 янв – Sputnik.
Россия Қуролли кучлари ўтган ҳафта давомида Украинадаги махсус ҳарбий операция ҳудудидаги 5 та аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Маълум қилинишича, ДХРдаги Приволье ва Новопавловка, Запорожье вилоятидаги Прилуки ва Павловка ҳамда Харьков вилоятидаги Симиновка озод қилинган.
Симиновкани “Шимол” қўшинлари гуруҳи ҳарбийлари озод қилишга муваффақ бўлган.