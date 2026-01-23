Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия қўшинлари ҳафта давомида 5 та аҳоли пунктини озод қилди
Россия қўшинлари ҳафта давомида 5 та аҳоли пунктини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Харьков йўналишида Симиновка қишлоғини ҳам озод қилишга эришилди.
2026-01-23T15:42+0500
2026-01-23T15:42+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
россия
россия мудофаа вазирлиги
ТОШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. Россия Қуролли кучлари ўтган ҳафта давомида Украинадаги махсус ҳарбий операция ҳудудидаги 5 та аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Маълум қилинишича, ДХРдаги Приволье ва Новопавловка, Запорожье вилоятидаги Прилуки ва Павловка ҳамда Харьков вилоятидаги Симиновка озод қилинган.Симиновкани "Шимол" қўшинлари гуруҳи ҳарбийлари озод қилишга муваффақ бўлган.
23.01.2026
Харьков йўналишида Симиновка қишлоғини ҳам озод қилишга эришилди.
ТОШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. Россия Қуролли кучлари ўтган ҳафта давомида Украинадаги махсус ҳарбий операция ҳудудидаги 5 та аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Маълум қилинишича, ДХРдаги Приволье ва Новопавловка, Запорожье вилоятидаги Прилуки ва Павловка ҳамда Харьков вилоятидаги Симиновка озод қилинган.
Симиновкани “Шимол” қўшинлари гуруҳи ҳарбийлари озод қилишга муваффақ бўлган.
