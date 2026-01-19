https://sputniknews.uz/20260119/russia-aholi-punktlar-ozod-54982876.html
Россия Қуролли Кучлари ДХР ва Запорожье вилоятидаги аҳоли пунктларини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлигига кўра, Россия Қуролли Кучлари Донецк Халқ Республикасидаги Новопавловка ва Запорожье вилоятидаги Павловка аҳоли пунктларини озод қилди.
ТОШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Россия Қуролли Кучлари Донецк Халқ Республикаси ҳамда Запорожье вилоятидаги қатор аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Шунингдек, “Днепр” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар давомида Павловка аҳоли пунктини ҳам озод қилгани маълум қилинди.
ТОШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Россия Қуролли Кучлари Донецк Халқ Республикаси ҳамда Запорожье вилоятидаги қатор аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
"Марказ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари қатъий ҳаракатлар натижасида Донецк Халқ Республикасининг Новопавловка аҳоли пунктини озод қилди"- дейилади хабарда.
Шунингдек, “Днепр” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар давомида Павловка аҳоли пунктини ҳам озод қилгани маълум қилинди.