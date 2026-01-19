Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия Қуролли Кучлари ДХР ва Запорожье вилоятидаги аҳоли пунктларини озод қилди
Россия Мудофаа вазирлигига кўра, Россия Қуролли Кучлари Донецк Халқ Республикасидаги Новопавловка ва Запорожье вилоятидаги Павловка аҳоли пунктларини озод қилди.
2026-01-19T17:12+0500
ТОШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Россия Қуролли Кучлари Донецк Халқ Республикаси ҳамда Запорожье вилоятидаги қатор аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Шунингдек, “Днепр” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар давомида Павловка аҳоли пунктини ҳам озод қилгани маълум қилинди.
17:12 19.01.2026
Экипаж танка Т-90М "Прорыв" на позициях в южном секторе спецоперации.
Oбуна бўлиш
Россия Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, Донецк Халқ Республикаси ва Запорожье вилоятида аҳоли пунктлар назоратга олинди.
ТОШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Россия Қуролли Кучлари Донецк Халқ Республикаси ҳамда Запорожье вилоятидаги қатор аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
"Марказ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари қатъий ҳаракатлар натижасида Донецк Халқ Республикасининг Новопавловка аҳоли пунктини озод қилди"- дейилади хабарда.
Шунингдек, “Днепр” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар давомида Павловка аҳоли пунктини ҳам озод қилгани маълум қилинди.
