Россия қўшинлари яна иккита аҳоли пунктини назорат остига олди
УҚК ўтган суткада 1300дан ортиқ ҳарбийларини йўқотди.
ТОШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Ўтган сутка давомида Россия қўшинлари яна иккита аҳоли пунктини назорат остига олди, деб хабар қилмоқда Мудофаа вазирлиги.Ўтган сутка давомида Украина Қуролли кучлари йўқотишлари 1300дан ортиқ аскар, 16 танк ва бошқа жанговар зирҳли машиналар, 21та дала артиллерия қуроли, 83та автомобил, 214та учувчисиз аппарат ва 2та "Нептун" ракетасини ташкил қилди.Йўқотишлар орасида АҚШда ишлаб чиқилган М113 зирҳли жанговар машинаси ва 6та HIMARS снарядлари ҳамда Британияда ишлаб чиқилган "Braveheart" ўзиюрар тўпи бор.
УҚК ўтган суткада 1300дан ортиқ ҳарбийларини йўқотди.
ТОШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Ўтган сутка давомида Россия қўшинлари яна иккита аҳоли пунктини назорат остига олди, деб хабар қилмоқда Мудофаа вазирлиги.
“Жануб” қўшинлар гуруҳи ДХРдаги Приволье аҳоли пунктини ҳамда “Шарқ” қўшинлар гуруҳи Запорожье вилоятидаги Прилуки аҳол пунктини озод қилди, дейилади хабарда.
Ўтган сутка давомида Украина Қуролли кучлари йўқотишлари 1300дан ортиқ аскар, 16 танк ва бошқа жанговар зирҳли машиналар, 21та дала артиллерия қуроли, 83та автомобил, 214та учувчисиз аппарат ва 2та “Нептун” ракетасини ташкил қилди.
Йўқотишлар орасида АҚШда ишлаб чиқилган М113 зирҳли жанговар машинаси ва 6та HIMARS снарядлари ҳамда Британияда ишлаб чиқилган “Braveheart” ўзиюрар тўпи бор.
Махсус ҳарбий операция бошланганидан буён Украина йўқотишлари 670та самолёт, ️ 283та вертолёт, 109 558та учувчисиз аппаратлар, 645 а зенит-ракета тизимлари, 27 170та танк ва бошқа зирҳли жанговар транспорт, 1642 та ёппасига щт очиш ракета тизими, 32 634 та тўплари ва миномётлар, 52 076 та махсус ҳарбий транспорт воситаларини ташкил қилди.