Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260117/rossiya-qoshinlari-yana-ikkita-aholi-punktini-nazorat-ostiga-oldi-54872817.html
Россия қўшинлари яна иккита аҳоли пунктини назорат остига олди
Россия қўшинлари яна иккита аҳоли пунктини назорат остига олди
Sputnik Ўзбекистон
УҚК ўтган суткада 1300дан ортиқ ҳарбийларини йўқотди. 17.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-01-17T19:25+0500
2026-01-17T19:25+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
донецк халқ республикаси (дхр)
луганск халқ республикаси (лхр)
запорожье вилояти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/08/54693375_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_024f8d3ba9ef39a6b3466c5668d43084.jpg
ТОШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Ўтган сутка давомида Россия қўшинлари яна иккита аҳоли пунктини назорат остига олди, деб хабар қилмоқда Мудофаа вазирлиги.Ўтган сутка давомида Украина Қуролли кучлари йўқотишлари 1300дан ортиқ аскар, 16 танк ва бошқа жанговар зирҳли машиналар, 21та дала артиллерия қуроли, 83та автомобил, 214та учувчисиз аппарат ва 2та “Нептун” ракетасини ташкил қилди.Йўқотишлар орасида АҚШда ишлаб чиқилган М113 зирҳли жанговар машинаси ва 6та HIMARS снарядлари ҳамда Британияда ишлаб чиқилган “Braveheart” ўзиюрар тўпи бор.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: ▫️ 670 самолетов, ▫️ 283 вертолета, ▫️ 109 558 беспилотных летательных аппаратов, ▫️ 645 зенитных ракетных комплексов, ▫️ 27 170 танков и других боевых бронированных машин, ▫️ 1 642 боевые машины реактивных систем залпового огня, ▫️ 32 634 орудия полевой артиллерии и минометов, ▫️ 52 076 единиц специальной военной автомобильной техники.Махсус ҳарбий операция бошланганидан буён Украина йўқотишлари 670та самолёт, ️ 283та вертолёт, 109 558та учувчисиз аппаратлар, 645 а зенит-ракета тизимлари, 27 170та танк ва бошқа зирҳли жанговар транспорт, 1642 та ёппасига щт очиш ракета тизими, 32 634 та тўплари ва миномётлар, 52 076 та махсус ҳарбий транспорт воситаларини ташкил қилди.
украина
луганск халқ республикаси (лхр)
запорожье вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/08/54693375_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_086c1d08792d099589fc5731279e8263.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр), луганск халқ республикаси (лхр), запорожье вилояти
россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр), луганск халқ республикаси (лхр), запорожье вилояти

Россия қўшинлари яна иккита аҳоли пунктини назорат остига олди

19:25 17.01.2026
© Sputnik / Алексей МайшевРоссийские военнослужащие в зоне специальной военной операции.
Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.01.2026
© Sputnik / Алексей Майшев
Oбуна бўлиш
УҚК ўтган суткада 1300дан ортиқ ҳарбийларини йўқотди.
ТОШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Ўтган сутка давомида Россия қўшинлари яна иккита аҳоли пунктини назорат остига олди, деб хабар қилмоқда Мудофаа вазирлиги.

“Жануб” қўшинлар гуруҳи ДХРдаги Приволье аҳоли пунктини ҳамда “Шарқ” қўшинлар гуруҳи Запорожье вилоятидаги Прилуки аҳол пунктини озод қилди, дейилади хабарда.

Ўтган сутка давомида Украина Қуролли кучлари йўқотишлари 1300дан ортиқ аскар, 16 танк ва бошқа жанговар зирҳли машиналар, 21та дала артиллерия қуроли, 83та автомобил, 214та учувчисиз аппарат ва 2та “Нептун” ракетасини ташкил қилди.
Йўқотишлар орасида АҚШда ишлаб чиқилган М113 зирҳли жанговар машинаси ва 6та HIMARS снарядлари ҳамда Британияда ишлаб чиқилган “Braveheart” ўзиюрар тўпи бор.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: ▫️ 670 самолетов, ▫️ 283 вертолета, ▫️ 109 558 беспилотных летательных аппаратов, ▫️ 645 зенитных ракетных комплексов, ▫️ 27 170 танков и других боевых бронированных машин, ▫️ 1 642 боевые машины реактивных систем залпового огня, ▫️ 32 634 орудия полевой артиллерии и минометов, ▫️ 52 076 единиц специальной военной автомобильной техники.
Махсус ҳарбий операция бошланганидан буён Украина йўқотишлари 670та самолёт, ️ 283та вертолёт, 109 558та учувчисиз аппаратлар, 645 а зенит-ракета тизимлари, 27 170та танк ва бошқа зирҳли жанговар транспорт, 1642 та ёппасига щт очиш ракета тизими, 32 634 та тўплари ва миномётлар, 52 076 та махсус ҳарбий транспорт воситаларини ташкил қилди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0