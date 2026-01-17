https://sputniknews.uz/20260117/rossiya-qoshinlari-yana-ikkita-aholi-punktini-nazorat-ostiga-oldi-54872817.html

Россия қўшинлари яна иккита аҳоли пунктини назорат остига олди

Россия қўшинлари яна иккита аҳоли пунктини назорат остига олди

Sputnik Ўзбекистон

УҚК ўтган суткада 1300дан ортиқ ҳарбийларини йўқотди. 17.01.2026, Sputnik Ўзбекистон

2026-01-17T19:25+0500

2026-01-17T19:25+0500

2026-01-17T19:25+0500

россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси

россия

украина

донецк халқ республикаси (дхр)

луганск халқ республикаси (лхр)

запорожье вилояти

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/08/54693375_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_024f8d3ba9ef39a6b3466c5668d43084.jpg

ТОШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Ўтган сутка давомида Россия қўшинлари яна иккита аҳоли пунктини назорат остига олди, деб хабар қилмоқда Мудофаа вазирлиги.Ўтган сутка давомида Украина Қуролли кучлари йўқотишлари 1300дан ортиқ аскар, 16 танк ва бошқа жанговар зирҳли машиналар, 21та дала артиллерия қуроли, 83та автомобил, 214та учувчисиз аппарат ва 2та “Нептун” ракетасини ташкил қилди.Йўқотишлар орасида АҚШда ишлаб чиқилган М113 зирҳли жанговар машинаси ва 6та HIMARS снарядлари ҳамда Британияда ишлаб чиқилган “Braveheart” ўзиюрар тўпи бор.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: ▫️ 670 самолетов, ▫️ 283 вертолета, ▫️ 109 558 беспилотных летательных аппаратов, ▫️ 645 зенитных ракетных комплексов, ▫️ 27 170 танков и других боевых бронированных машин, ▫️ 1 642 боевые машины реактивных систем залпового огня, ▫️ 32 634 орудия полевой артиллерии и минометов, ▫️ 52 076 единиц специальной военной автомобильной техники.Махсус ҳарбий операция бошланганидан буён Украина йўқотишлари 670та самолёт, ️ 283та вертолёт, 109 558та учувчисиз аппаратлар, 645 а зенит-ракета тизимлари, 27 170та танк ва бошқа зирҳли жанговар транспорт, 1642 та ёппасига щт очиш ракета тизими, 32 634 та тўплари ва миномётлар, 52 076 та махсус ҳарбий транспорт воситаларини ташкил қилди.

украина

луганск халқ республикаси (лхр)

запорожье вилояти

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Янгиликлар

uz_UZ

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Ўзбекистон

россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр), луганск халқ республикаси (лхр), запорожье вилояти