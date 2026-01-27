Пойтахтда гиёҳвандлик, кибержиноят ва экстремизмга қарши янги чоралар кўрилади

https://sputniknews.uz/20260127/poytaxt-giyohvandlik-kiberjinoyat-55310233.html
Йиғилишда гиёҳвандлик, экстремизм ва кибержиноятчиликка қарши янги тизим жорий этилиши, махсус гуруҳ ва департаментлар ташкил қилиниши айтилди.
ТОШКЕНТ, 27 янв — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев раислигидаги йиғилишда гиёҳвандлик, уюшган жиноятчилик, экстремистик ғоялар ва кибержиноятчилик масалаларига алоҳида эътибор қаратилди
.
Президент таъкидлашича, ўтган йили пойтахтда 1,5 мингдан ортиқ гиёҳванд расман рўйхатга олингани, “соя”даги ёшлар сони эса бундан ҳам кўплиги айтилди. Улар ойига ўртача 20–25 млн сўм наркотикка сарфлаётгани, бу эса жиноятга олиб келаётгани қайд этилди.
Шу йилдан нарко экспресс-тестлар оммавий қўлланади. Таълим ва ёшлар тизими раҳбарларига гиёҳвандликка қарши тоқатсизлик муҳитини шакллантириш вазифаси юклатилди. Даволаш хизматларини хусусий шериклик асосида кенгайтириш бўйича қарор тайёрланади.
Сўнгги беш йилда мусодара қилинган синтетик наркотиклар 11 баробар ошган. Уларнинг 95 фоизи интернет орқали тарқатилиб, тўлов криптовалютада амалга оширилмоқда. Шу муносабат билан Наркотиклар ва қуролларни назорат қилиш агентлиги ваколатлари кенгайтирилиб, идоралар ишини мувофиқлаштириш ва назорат қилиш ҳуқуқи берилади.
Шунингдек, уюшган жиноятчилик бизнесга аралашиб, тадбиркорларга таҳдид солаётгани қайд этилди. Қатор хорижий давлатлардаги элчихоналарда ички ишлар вакиллари иш бошлагани айтилди. ИИВда уюшган жиноятчиликка қарши алоҳида хизмат ташкил қилинади.
259 нафар “оғир” тоифадаги ёшлар ва спортчилар жиноий гуруҳлар таркибида экани ташвиш уйғотгани айтилди. Жанговар спорт билан шуғулланувчи ёшларни касбга ўқитиш ва иш билан таъминлаш вазифаси қўйилди.
Диний бағрикенгликни сақлаш ва радикал ғояларга қарши маърифат билан курашиш мақсадида пойтахт туманларида “Қайтарув гуруҳлари” ташкил этилади. Уларга исломшунослик ва олий таълим муассасалари мутахассислари жалб қилинади.
Кибержиноятлар тури 18 тадан 62 тагача ошгани, шахсий маълумотларни ўғирлаш ва сунъий интеллект орқали фирибгарлик ҳолатлари кўпайгани қайд этилди. Шу боис Ички ишлар вазирлигида кибержиноятчилик бўйича алоҳида департамент, Адлия вазирлигида эса рақамли ҳуқуқ ва кибержиноятчилик бўйича бошқарма ташкил қилинади.