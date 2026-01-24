https://sputniknews.uz/20260124/rossiya-armiyasi-xarkov-viloyatidagi-staritsani-nazoratga-oldi-55240507.html
Россия армияси Харков вилоятидаги Старицани назоратга олди
Россия армияси Харков вилоятидаги Старицани назоратга олди
Россия Мудофаа вазирлиги Махсус операция ҳудудида сўнгги 24 соат ичида амалга оширилган ишлари ҳақидаги ҳисоботи. 24.01.2026
2026-01-24T17:32+0500
2026-01-24T17:32+0500
2026-01-24T17:32+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
донецк халқ республикаси (дхр)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/17/55213729_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_eb80482dab696bc934cec8393a64a39b.jpg
ТОШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Россия Қуролли Кучларининг “Шимол” кучлар гуруҳи бўлинмалари Харков вилоятидаги Старица аҳолипунктини назоратга олди, деб хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги шанба куни.“Шимол” кучлар гуруҳи сўнгги 24 соат ичида Харков вилоятидаги учта УҚК бригадасига, Суми вилоятидаги Кислая Дубина, Иволжанское, Садки ва Хотен аҳоли пунктлари яқинидаги ҳудудий мудофаа бригадаларига зарба берди. Украина армияси ушбу ҳудудларда 145 нафаргача ҳарбий хизматчисини, битта зирҳли жанговар машинани, саккизта машинани ва битта электрон кураш радарини йўқотди.“Ғарб” кучлар гуруҳи Харков вилояти ва ДХР ҳудудида УҚКнинг иккита механизациялашган бригадаси ва битта ҳаво ҳужуми бригадаси, битта ҳудудий мудофаа бригадаси ва битта Миллий гвардия бригадаси тузилмаларига зарар етказди, дейилади хабарда. Украина армиясининг ушбу ҳудудда сўнгги 24 соат ичида 180 дан ортиқ ҳарбий хизматчисини, тўртта зирҳли жанговар машинани, 16 та машинани, битта артиллерия тизимини ва бешта ўқ-дори омборини йўқотди.“Жануб”кучлар гуруҳи ДХРдаги еттита Украина бригадасига зарба берди ва Украина армияси 140 нафаргача ҳарбий хизматчисини, еттита транспорт воситасини, бешта дала артиллерия тизимини, битта электрон уруш тизимини ва иккита ўқ-дорилар омборини йўқотди.“Марказ” кучлар гуруҳи Днепропетровск вилояти ва ДХРда Украина Қуролли Кучларининг 11 та бригадаси ва битта полкига зарба берди ва Украина армияси 445 дан ортиқ ҳарбий хизматчисини, еттита зирҳли жанговар машинасини, 14 та транспорт воситасини ва битта артиллерия тизимини йўқотди.“Шарқ”кучлар гуруҳи Днепропетровск ва Запороже вилоятларида Украина Қуролли Кучларининг учта ҳужум бригадаси, иккита учувчисиз тизим бригадаси ва тўртта ҳужум полкининг ҳарбий хизматчилари ва техникасини йўқ қилди. Душман 335 нафаргача ҳарбий хизматчисини, битта зирҳли жанговар машинасини, 15 та транспорт воситасини ва учта дала артиллерия тизимини йўқотди.“Днепр” кучлар гуруҳи бўлинмалари Запороже вилоятларида Украина Қуролли Кучларининг механизациялашган бригадаси ва тоғли ҳужум бригадаси тузилмаларига зарар етказди. УҚК 40 нафаргача ҳарбий хизматчисини, тўртта транспорт воситасини ва битта электрон кураш радарини йўқотди.Ҳаво ҳужумидан ҳимоя кучлари ўтган сутка давомида тўртта HIMARS ракеталари 137 та узоқ масофали учувчисиз аппаратларини уриб туширди.Махсус ҳарбий операция бошланганидан бери Украина жами 670 та самолёт, 283 та вертолёт, 110 949 та учувчисиз учиш аппарат, 646 та зенит-ракета тизими, 27 292 та танк ва бошқа зирҳли жанговар машиналар, 1650 та ёппасга ўт очиш реактив тизими, 32 801 та дала артиллерия қуроллари ва миномётлар ҳамда 52 675 та махсус ҳарбий машинасидан маҳрум бўлди.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/17/55213729_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_0c46e0f480ffc79de3c13971c846db9b.jpg
