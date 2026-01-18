https://sputniknews.uz/20260118/xonadonlar-qimmatbaho-metall-qum-tosh-54873944.html
ДХХ: Тошкент вилоятидаги хонадонларда 17,5 тонна қимматбаҳо металлли қум-тош аниқланди
ДХХ: Тошкент вилоятидаги хонадонларда 17,5 тонна қимматбаҳо металлли қум-тош аниқланди
Тошкент вилоятининг Оҳангарон, Ангрен ва Олмалиқ ҳудудларида ўтказилган тезкор тадбирларда 17,5 тонна қимматбаҳо металлли қум ва тошлар, олтин, гиёҳванд модда ва қурол-аслаҳа мусодара қилинди.
2026-01-18T09:15+0500
2026-01-18T09:15+0500
2026-01-18T09:18+0500
ТОШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Оҳангарон тумани, Ангрен ва Олмалиқ шаҳарларида ўтказилган тезкор-қидирув тадбирлари давомида 9 нафар фуқаронинг хоналарида жами 17,5 тонна таркибида қимматбаҳо металл бўлган қум ва тошлар аниқланиб, процессуал тартибда расмийлаштириб олинди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлик хизмати матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, тезкор тадбирлар Тошкент вилоятининг ДХХ бошқармаси ҳамда Ички ишлар бош бошқармаси ходимлари ҳамкорлигида криминоген вазиятни соғломлаштириш ва қимматбаҳо металларнинг ноқонуний муомаласига алоқадор жиноий гуруҳлар фаолиятига чек қўйиш мақсадида ўтказилган.Айни пайтда барча ашёвий далиллар экспертизага юборилиб, терговга қадар текширув ҳаракатлари олиб борилмоқда.
09:15 18.01.2026 (янгиланди: 09:18 18.01.2026)
Тошкент вилоятида ўтказилган тезкор тадбирлар давомида ноқонуний айланмага алоқадор катта ҳажмдаги ашёвий далиллар мусодара қилиниб, бир қатор шахсларнинг фаолиятига чек қўйилди
ТОШКЕНТ, 18 янв — Sputnik.
Оҳангарон тумани, Ангрен ва Олмалиқ шаҳарларида ўтказилган тезкор-қидирув тадбирлари давомида 9 нафар фуқаронинг хоналарида жами 17,5 тонна таркибида қимматбаҳо металл бўлган қум ва тошлар аниқланиб, процессуал тартибда расмийлаштириб олинди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлик хизмати матбуот хизмати хабар берди
Маълум қилинишича, тезкор тадбирлар Тошкент вилоятининг ДХХ бошқармаси ҳамда Ички ишлар бош бошқармаси ходимлари ҳамкорлигида криминоген вазиятни соғломлаштириш ва қимматбаҳо металларнинг ноқонуний муомаласига алоқадор жиноий гуруҳлар фаолиятига чек қўйиш мақсадида ўтказилган.
Тадбирлар давомида қум ва тошларга ишлов беришда фойдаланилган асбоб-ускуналар, 135 грамм олтин, 25 грамм “марихуана” гиёҳвандлик воситаси, 1 дона ов қуроли ҳамда 42 дона ўқ-дори ҳам ашёвий далил сифатида олинган.
Айни пайтда барча ашёвий далиллар экспертизага юборилиб, терговга қадар текширув ҳаракатлари олиб борилмоқда.