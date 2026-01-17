Эронда тартибсизликлар пайтида 50 дан ортиқ масжид ёқиб юборилган
15:15 17.01.2026 (янгиланди: 18:09 17.01.2026)
Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя протесты в Иране, в ходе которых демонстранты забрасывают камнями силы безопасности и поджигают здания, банки, мечети и автомобили, заявил:
© telegram sputnikuzbekistan/
Олий раҳбар Али Ҳаманеий мамлакатга етказилган зарар ва қурбонларда бевосита АҚШ президенти Дональд Трампни айблади.
ТОШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Эронда норозилик намойишлари пайтида 50 дан ортиқ масжид ва 180 та тез ёрдам машинаси ёқиб юборилган. Бу ҳақида Россиянинг Эрондаги элчихонаси маълум қилди.
"Уч кун давомида 180 та тез ёрдам машинаси ёқиб юборилди. Фақат Теҳронда 26 та банк ва 25 та масжид ёқиб юборилди. Мамлакат бўйлаб жами 53 та масжидга ҳужум қилинди ва ёқиб юборилди, бу нафақат Эронда, балки барча мусулмон мамлакатларида мисли кўрилмаган ҳолат", - дейилади элчихона материалларида.
Элчихона маълумотларига кўра, ҳатто яраланганлардан ҳам қосос олиш ҳолати содир бўлган.
"Ярадорлар йўқ қилинди. Бир ҳолатда, одамлар ярадорларни касалхонага олиб боришга уринганларида, бир гуруҳ "кўнгиллилар" ёрдам беришни таклиф қилишди, аммо кейинчалик 11 ярадорнинг барчаси бошидан отилган ҳолда топилди", дейилади мақолада.
Эрон расмийлари тартибсизликларни террористлар деб аташди ва тартибсизликларни уюштиришда Исроил ва Қўшма Штатларни айбладилар.
Олий раҳбар Али Хоманаий АҚШ президентини тартибсизликлар вақтида мамлакатга етказилган зарар, қурбонлар ва туҳмат учун бевосита айбдор деб билишини таъкидлади.
Эрондаги тартибсизликлар
2025 йил декабрь ойи охирида риалининг қадрсизланиши туфайли бошланган норозилик намойишларида, кейинчалик сиёсий тизимга қарши тартибсизликларга айланиб кетди.
8 январь куни Теҳрон ва бошқа шаҳарларда намойишчилар тез ёрдам машиналари ва шаҳар автобуслари, метро бекатлари, масжидлар, банклар ва дўконларни вайрон қилди. 100дан ортиқ полиция ходими қурбон бўлди.
Эрон раҳбарияти ушбу воқеаларнинг сиёсий томонга бурилишида Исроил ва АҚШни айблади.
Расмий манбааларга кўра, тартибсизликлар қурбонлари сони 500дан ошган, уларнинг аниқ сони тергов тугаганидан сўнг эълон қилинади.
Тартибсизликлар уюштиришда айбланиб уч минг киши қўлга олинган, уларнинг турар жойларидан қурол-аслаҳа топилган.