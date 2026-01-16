https://sputniknews.uz/20260116/eronda-tartibsizliklardan-song-uch-ming-kishi-hibsga-olindi-54851495.html
Эронда тартибсизликлардан сўнг уч минг киши ҳибсга олинди
Эронда тартибсизликлардан сўнг уч минг киши ҳибсга олинди
Эрон раҳбарияти тартибсизликларда қўлга олинганларни қатл қилмасликка ваъда берди. 16.01.2026
ТОШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Хавфсизлик кучлари Эронда уч минг намойишчини ҳибсга олди, деб хабар қилмоқда Эроннинг Tasnim агентлиги. Бир кун олдин Эрон Мудофаа вазири Азиз Носирзода намойишчилар содир этган ҳар бир жинояти учун пул олганлигини таъкидлаган эди: қотиллик учун тахминан 3500 доллар, машинага ўт қўйиш учун 1500 доллар майда безориликлар учун 100 даллардан.Эрондаги дипломатик манба РИА Новости агентлигига тартибсизлик пайтида ҳалок бўлганларнинг кўпчилиги "агентлар" томонидан орқа томондан отиб ўлдирилганини маълум қилди. Расмийлар норозилик намойишларини Исроил ва АҚШ билан 12 кунлик урушнинг давоми деб ҳисоблашади. Теҳрон барча провокация ҳолатларини текширади. Эрондаги нотинчликларЎтган йилнинг охирида Ислом Республикасида Эрон риалининг қадрсизланиши туфайли норозилик намойишлари бошланди, бу улгуржи ва чакана нархларга таъсир қилди ва валюта курсининг кескин ўзгаришига олиб келди.8 январдан бери намойишлар кенг тарқалди. Буни 1979 йилда ағдарилган Эрон шоҳининг ўғли Ризо Паҳлавий қўзғатди. У умумий иш ташлаш ва стратегик муҳим кўчалар ва иншоотларни эгаллашга чақирди ва Трампдан аралашишни сўради.Баъзи шаҳарларда митинглар хавфсизлик кучлари билан тўқнашувларга айланиб, сиёсий тизимга қарши шиорлар билан бирга ўтди. Иккала томондан ҳам қурбонлар борлиги ҳақида хабар берилган. Пайшанба куни Эрон ташқи ишлар вазири Аббос Арағчи мамлакатдаги тартибсизликлар тўхтаганини эълон қилди.Президент Масуд Пезешкиан иқтисодий ислоҳотларни давом эттиришга ва юзага келган муаммоларни ҳал қилишга ваъда берди, норозилик намойишларини ташкил қилишда АҚШ ва Исроилни айблади. У эронликларни радикалларнинг ҳақиқий талабларини ўрнини босишига йўл қўймаслик учун кўчаларга чиқишга чақирди.
