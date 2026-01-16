Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260116/tramp-nima-sababdan-eronga-zarba-berishni-keyinga-qoldirdi-54849782.html
Трамп нима сабабдан Эронга зарба беришни кейинга қолдирди?
Трамп нима сабабдан Эронга зарба беришни кейинга қолдирди?
Sputnik Ўзбекистон
Вашингтон баёнотлари Эронни чалғитишга қаратилган алдамчи тактика бўлиши мумкин - эксперт. 16.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-01-16T13:43+0500
2026-01-16T14:12+0500
ақш
эрон
исроил
дональд трамп
ақш – эрон можароси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1b/53005053_0:27:1350:786_1920x0_80_0_0_61a2259ed286c2b250f67d7f9c6f1d40.jpg
ТОШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Трамп маслаҳатчилар ва иттифоқчилар томонидан билдирилган хавотирлар туфайли Эронга қарши зарбаларни кейинга қолдирди, деб хабар қилмоқда Оқ уйга яқин манбааларга таяниб WSJ. 16 январь куни Саудия Арабистони, Қатар, Уммон ва Миср дипломатик каналлар орқали АҚШ президентини Эронга зарба бермасликка ундагани ҳақида хабар берилган эди. Шу билан бирга, бир қатор халқаро экспертлар Трампнинг вазиятни юмшатишга қаратилган баёнотлари алдаммчи тактика бўлиши мумкинлигигни хабар қилмоқда.Россиянинг БМТдаги доимий вакили Василий Небензя АҚШ раҳбариятининг Эронга нисбатан риторикасини танқид қилиб, уни ўта хавфли ва масъулиятсиз деб атади.Бир кун олдин, Оқ уй ҳеч қандай вариант истисно қилинмаслигини таъкидлаган эди. АҚШ минтақага USS Abraham Linkoln авиаташувчиси бошчилигидаги зарба бериш гуруҳини юбормоқда.
эрон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1b/53005053_78:0:1278:900_1920x0_80_0_0_94a32b88afaaf52e1b73737ba90ca551.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ақш, эрон, исроил, дональд трамп, ақш – эрон можароси
ақш, эрон, исроил, дональд трамп, ақш – эрон можароси

Трамп нима сабабдан Эронга зарба беришни кейинга қолдирди?

13:43 16.01.2026 (янгиланди: 14:12 16.01.2026)
© AP Photo / Alex BrandonГород Вашингтон
Город Вашингтон - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Oбуна бўлиш
Вашингтон баёнотлари Эронни чалғитишга қаратилган алдамчи тактика бўлиши мумкин - эксперт.
ТОШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Трамп маслаҳатчилар ва иттифоқчилар томонидан билдирилган хавотирлар туфайли Эронга қарши зарбаларни кейинга қолдирди, деб хабар қилмоқда Оқ уйга яқин манбааларга таяниб WSJ.

"АҚШ расмийлари ва Яқин Шарқдаги шериклар кенг кўламли бомбардимон қилиш, Эрон ҳукуматини ағдаришга олиб келмайди, аксинча унинг аҳолисини жипслаштириб, ҳуддудда кенгроқ можарога олиб келиши мумкин", деб ёзган эди нашр.

16 январь куни Саудия Арабистони, Қатар, Уммон ва Миср дипломатик каналлар орқали АҚШ президентини Эронга зарба бермасликка ундагани ҳақида хабар берилган эди.
Шу билан бирга, бир қатор халқаро экспертлар Трампнинг вазиятни юмшатишга қаратилган баёнотлари алдаммчи тактика бўлиши мумкинлигигни хабар қилмоқда.

Хусусан, туркиялик мутахассис Мете Сохтаоглу айтишига кўра, АҚШ президентининг кескинликни камайтириш ҳақидаги баёнотлари алдамчи тактика бўлиб, барқарорлик иллюзиясини яратиши мумкин, лекин бир вақтнинг ўзида ҳақиқий зарба беришга тайёргарлик параллель ва яширин равишда олиб борилмоқда.

Россиянинг БМТдаги доимий вакили Василий Небензя АҚШ раҳбариятининг Эронга нисбатан риторикасини танқид қилиб, уни ўта хавфли ва масъулиятсиз деб атади.
"Россия Федерацияси бугунги Хавфсизлик Кенгаши йиғилишига Эрондаги ички сиёсий вазият эмас, балки халқаро тинчлик ва хавфсизликни сақлаш ва халқаро ҳуқуқни қўллаб-қувватлаш ваколати нуқтаи назаридан қараш кераклигига ишонади. Ҳозирги вазиятда ушбу норма ва тамойилларнинг бузилиши аниқ. Буларга АҚШ раҳбариятининг сўнгги кунлардаги ўта хавфли ва масъулиятсиз риторикаси киради", деди Небензя Эрондаги вазиятга бағишланган БМТ Хавфсизлик Кенгаши йиғилишида.
Бир кун олдин, Оқ уй ҳеч қандай вариант истисно қилинмаслигини таъкидлаган эди. АҚШ минтақага USS Abraham Linkoln авиаташувчиси бошчилигидаги зарба бериш гуруҳини юбормоқда.
Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя протесты в Иране, в ходе которых демонстранты забрасывают камнями силы безопасности и поджигают здания, банки, мечети и автомобили, заявил: - Sputnik Ўзбекистон
Эрондаги тартибсизликлар

2025 йил декабрь ойи охирида риалининг қадрсизланиши туфайли бошланган норозилик намойишларида, кейинчалик сиёсий тизимга қарши тартибсизликларга айланиб кетди.

8 январь куни Теҳрон ва бошқа шаҳарларда намойишчилар тез ёрдам машиналари ва шаҳар автобуслари, метро бекатлари, масжидлар, банклар ва дўконларни вайрон қилди. 100дан ортиқ полиция ходими қурбон бўлди.

Эрон раҳбарияти ушбу воқеаларнинг сиёсий томонга бурилишида Исроил ва АҚШни айблади.

Расмий манбааларга кўра, тартибсизликлар қурбонлари сони 500дан ошган, уларнинг аниқ сони тергов тугаганидан сўнг эълон қилинади.

Тартибсизликлар уюштиришда айбланиб уч минг киши қўлга олинган, уларнинг турар жойларидан қурол-аслаҳа топилган.

КенгайтиришЙиғиштириш
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0