Россия қўшинлари Купянскнинг барча ҳудудларини назорат қилмоқда
ТОШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Мудофаа вазири Андрей Белоусов "Ғарб" қўшинлари қўмондонлик пунктида йиғилиш ўтказди ва алоқа чизиғи бўйлаб қўшинларнинг ҳаракатлари ҳақида ҳисоботларни тинглади.20 ноябрь куни Қуролли Кучлар Бош штаби бошлиғи Валерий Герасимов Владимир Путинга Харков вилоятининг шарқий қисмида Украина Қуролли Кучлари мудофааси учун муҳим шаҳар бўлган Купянскнинг озод қилиниши ҳақида ҳисобот берди. Унинг эгаллаб олиниши армияга ғарбга қараб юришни давом эттириш имконини беради.Декабрь ойида "Ғарб" кучлари олтита аҳоли пунктини ва 155 квадрат километрдан ортиқ майдонни озод қилди. Улар орасида Кучеровка, Подоли, Куриловка, Новоплатоновка, Богуславка ва Диброва бор эди. Яна ўнта аҳоли пунктини озод қилиш ишлари олиб борилмоқда.Белоусов гуруҳ жангчиларига махсус ҳарбий операция зонасида ҳарбий бурчларини бажаришда кўрсатган жасорати ва қаҳрамонлиги учун давлат мукофотларини топширди.Президент Владимир Путин таъкидлаганидек, Россия ҳарбийлари бутун алоқа чизиғи бўйлаб ташаббусни ишончли тарзда қўллаб-қувватламоқда.
ТОШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Мудофаа вазири Андрей Белоусов "Ғарб" қўшинлари қўмондонлик пунктида йиғилиш ўтказди ва алоқа чизиғи бўйлаб қўшинларнинг ҳаракатлари ҳақида ҳисоботларни тинглади.
Гуруҳ қўмондони, генерал-полковник Сергей Кузовлевнинг сўзларига кўра, Украина Қуролли Кучларининг шаҳарга ёриб ўтишга уринишлари муваффақиятсиз бўлишига қарамай, Купянскнинг барча туманлари Россия қўшинлари назорати остига олинган.
20 ноябрь куни Қуролли Кучлар Бош штаби бошлиғи Валерий Герасимов Владимир Путинга Харков вилоятининг шарқий қисмида Украина Қуролли Кучлари мудофааси учун муҳим шаҳар бўлган Купянскнинг озод қилиниши ҳақида ҳисобот берди. Унинг эгаллаб олиниши армияга ғарбга қараб юришни давом эттириш имконини беради.
Декабрь ойида "Ғарб" кучлари олтита аҳоли пунктини ва 155 квадрат километрдан ортиқ майдонни озод қилди. Улар орасида Кучеровка, Подоли, Куриловка, Новоплатоновка, Богуславка ва Диброва бор эди. Яна ўнта аҳоли пунктини озод қилиш ишлари олиб борилмоқда.
Белоусов гуруҳ жангчиларига махсус ҳарбий операция зонасида ҳарбий бурчларини бажаришда кўрсатган жасорати ва қаҳрамонлиги учун давлат мукофотларини топширди.
Президент Владимир Путин таъкидлаганидек, Россия ҳарбийлари бутун алоқа чизиғи бўйлаб ташаббусни ишончли тарзда қўллаб-қувватламоқда.