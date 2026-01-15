https://sputniknews.uz/20260115/mahkum-video-uchrashuv-ruxsat-54837449.html
Маҳкумларга “видео-учрашув”га рухсат берилди
Sputnik Ўзбекистон
Жиноят-ижроия кодексига ўзгартиришларга мувофиқ, маҳкумлар эндиликда 15 дақиқа давом этадиган масофали видео-учрашув ёки телефон орқали сўзлашиш ҳуқуқига эга бўлди. Илгари фақат телефон орқали мулоқотга рухсат этилар эди
2026-01-15T18:40+0500
ТОШКEНТ, 15 янв — Sputnik. Озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган маҳкумларга 15 дақиқа давом этадиган 1 марта масофали видео-учрашув ёки телефон орқали сўзлашиш ҳуқуқи берилди. Қонун билан Жиноят-ижроия кодексига озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган маҳкумларнинг масофали видео-учрашувдан фойдаланиш ҳуқуқини белгилашни назарда тутувчи ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди.Илгари маҳкумнинг фақатгина 15 дақиқа давом этадиган 1 марта телефон орқали сўзлашиш ҳуқуқига эгалиги белгиланган эди.
ўзбекистон
ТОШКEНТ, 15 янв — Sputnik.
Озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган маҳкумларга 15 дақиқа давом этадиган 1 марта масофали видео-учрашув ёки телефон орқали сўзлашиш ҳуқуқи берилди
.
Қонун билан Жиноят-ижроия кодексига озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган маҳкумларнинг масофали видео-учрашувдан фойдаланиш ҳуқуқини белгилашни назарда тутувчи ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди.
Илгари маҳкумнинг фақатгина 15 дақиқа давом этадиган 1 марта телефон орқали сўзлашиш ҳуқуқига эгалиги белгиланган эди.