Сенат маҳкумлар жазо муддатини китоб ўқиш орқали қисқартиришга доир қонунни маъқуллади

Янги тартибга кўра, маҳкум китоб ўқиб бўлгач, уни ўзлаштирганини тасдиқлаш учун махсус имтиҳон топширади. Фақат имтиҳондан муваффақиятли ўтгандан кейингина, ўша китоб учун белгиланган 3 кунлик муддат қисқартирилади.
ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Ўзбекистонда маҳкумлар энди ўқиган ҳар бир китоби учун жазо муддатини уч кунга қисқартириш имкониятига эга бўлади. Тегишли қонун Олий Мажлис Сенатининг ўнинчи ялпи мажлисида маъқулланди.Бироқ бу имтиёз умрбод қамоқ жазосига маҳкум қилинган шахсларга тааллуқли эмас ва суд ҳукмига кўра жазо муддатини тўлиқ ўташи керак бўлган маҳкумларгина ундан фойдаланиши мумкин.Маҳкумларга имтиёз фақат Республика маънавият ва маърифат маркази томонидан тасдиқланган махсус рўйхатдан ўрин олган китобларни ўқиган тақдирда берилади.Қайд этилишича, ҳозирги кунда жазони ижро этиш муассасаларида 43 мингдан ортиқ маҳкум сақланмоқда. Улардан 13,5 минг нафари жазо муддатини тўлиқ ўташи лозим бўлган шахслар бўлиб, имтиёз фақат шу тоифага тааллуқли.
ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik.
Ўзбекистонда маҳкумлар энди ўқиган ҳар бир китоби учун жазо муддатини уч кунга қисқартириш имкониятига эга бўлади. Тегишли қонун Олий Мажлис Сенатининг ўнинчи ялпи мажлисида маъқулланди
Янги тартибга кўра, маҳкум китоб ўқиб бўлгач, уни ўзлаштирганини тасдиқлаш учун махсус имтиҳон топширади. Фақат имтиҳондан муваффақиятли ўтгандан кейингина, ўша китоб учун белгиланган 3 кунлик муддат қисқартирилади.
Бироқ бу имтиёз умрбод қамоқ жазосига маҳкум қилинган шахсларга тааллуқли эмас ва суд ҳукмига кўра жазо муддатини тўлиқ ўташи керак бўлган маҳкумларгина ундан фойдаланиши мумкин.
Маҳкумларга имтиёз фақат Республика маънавият ва маърифат маркази томонидан тасдиқланган махсус рўйхатдан ўрин олган китобларни ўқиган тақдирда берилади.
Жиноят кодекси тегишли модда билан тўлдирилади. Унда маҳкумнинг шахс сифатида тузалиш йўлига ўтганини ҳисобга олиб, унинг жазо муддати қисқартирилиши мумкинлиги назарда тутилади. Бироқ бу имтиёз йил давомида энг кўпи билан 30 кунгача берилади.
Қайд этилишича, ҳозирги кунда жазони ижро этиш муассасаларида 43 мингдан ортиқ маҳкум сақланмоқда. Улардан 13,5 минг нафари жазо муддатини тўлиқ ўташи лозим бўлган шахслар бўлиб, имтиёз фақат шу тоифага тааллуқли.