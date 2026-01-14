https://sputniknews.uz/20260114/vatan-himoyachilar-kun-mukofot-54792352.html
Ватан ҳимоячилари куни муносабати билан бир гуруҳ соҳа вакиллари мукофотланди
Президент Шавкат Мирзиёев Қуролли Кучлар 34 йиллиги ва Ватан ҳимоячилари куни муносабати билан 44 нафар ҳарбий ва ҳуқуқ-тартибот ходимини мукофотлади.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Кучлар ташкил этилганининг 34 йиллиги ҳамда Ватан ҳимоячилари куни муносабати билан ҳарбий хизматчилар ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимларидан бир гуруҳини мукофотлаш тўғрисидаги фармонни имзолади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Фармон билан жами 44 киши мукофотланган, жумладан:"Мардлик" ордени билан - 4 киши;"Дўстлик" ордени билан - 1 киши;"Жасорат" медали билан - 13 киши;"Содиқ хизматлари учун" медали билан - 17 киши;"Шуҳрат" медали билан - 9 киши.Мукофотланганларнинг тўлиқ рўйхати қуйида.
ватан ҳимоячилари куни, қуролли кучлар 34 йиллиги, президент фармони, шавкат мирзиёев, давлат мукофотлари, ҳарбий хизматчилар, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари, мудофаа вазирлиги, иив, миллий гвардия, дхх чегара қўшинлари
Ватан ҳимоячилари куни муносабати билан бир гуруҳ соҳа вакиллари мукофотланди
Рўйхатда Мудофаа вазирлиги, ДХХ Чегара қўшинлари, ИИВ, ФВВ, Олий суд, прокуратура, миллий гвардия, Божхона қўмитаси ҳодимлари бор. Шунингдек ИИВ ЙПХ икки нафар мархум ходимлари ҳам бор
"Мамлакатимиз мудофаа қудратини мустаҳкамлаш, Қуролли Кучларимиз жанговар салоҳиятини юксалтириш, давлат хавфсизлиги ва чегараларимиз дахлсизлигини таъминлаш, профессионал миллий армияни шакллантириш, ҳарбий хизмат нуфузини юксалтиришдаги катта хизматлари, жамиятда тинчлик ва барқарорликни, халқимиз осойишталигини сақлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш борасидаги ибратли фаолияти, шарафли ва муқаддас бурчини бажаришда мардлик ва жасорат кўрсатгани, ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш, юқори малакали кадрларни тайёрлашга қўшган муносиб ҳиссаси учун", - дейилади фармон матнида.
Фармон билан жами 44 киши мукофотланган, жумладан:
"Мардлик" ордени билан - 4 киши;
"Дўстлик" ордени билан - 1 киши;
"Жасорат" медали билан - 13 киши;
"Содиқ хизматлари учун" медали билан - 17 киши;
"Шуҳрат" медали билан - 9 киши.
Мукофотланганларнинг тўлиқ рўйхати қуйида.