Корея гранти ҳисобидан Ўзбекистонга 100 та тез ёрдам автомашинаси олиб келинади
Корея гранти ҳисобидан Ўзбекистонга 100 та тез ёрдам автомашинаси олиб келинади
Корея Республикасининг DK Consultants компанияси гранти ҳисобидан Ўзбекистонга 100 та тез тиббий ёрдам автомашинаси олиб келинади. Қиймати — 7 млн доллар.
ТОШКEНТ, 14 янв — Sputnik. Корея Республикасининг DK Consultants компанияси гранти ҳисобидан Ўзбекистонга 100 та тез тиббий ёрдам автомашинаси етказиб берилади. Бу ҳақда Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Бу бўйича тегишли меморандум имзоланди. Унга кўра, тез ёрдам автомашиналарини 2026 йилнинг биринчи ярмида харид қилиш режалаштирилган. Лойиҳа қиймати 7 миллион АҚШ долларини ташкил этади.Келишув Соғлиқни сақлаш вазирлиги вазири ўринбосари Ф. Ташпулатов бошчилигидаги делегациянинг Корея Республикасига амалий ташрифи доирасида имзоланди.Шу билан бирга, мулоқот чоғида:
2026
Корея гранти ҳисобидан Ўзбекистонга 100 та тез ёрдам автомашинаси олиб келинади

09:50 14.01.2026 (янгиланди: 09:51 14.01.2026)
© Минздрав УзбекистанаСлужбы скорой помощи в регионах получили 110 Volkswagen Caddy
Службы скорой помощи в регионах получили 110 Volkswagen Caddy - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.01.2026
© Минздрав Узбекистана
Корея Республикасининг DK Consultants компанияси гранти ҳисобидан Ўзбекистонга 100 та тез тиббий ёрдам автомашинасини етказиб бериш бўйича 7 миллион долларлик меморандум имзоланди
ТОШКEНТ, 14 янв — Sputnik. Корея Республикасининг DK Consultants компанияси гранти ҳисобидан Ўзбекистонга 100 та тез тиббий ёрдам автомашинаси етказиб берилади. Бу ҳақда Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Бу бўйича тегишли меморандум имзоланди. Унга кўра, тез ёрдам автомашиналарини 2026 йилнинг биринчи ярмида харид қилиш режалаштирилган. Лойиҳа қиймати 7 миллион АҚШ долларини ташкил этади.
Келишув Соғлиқни сақлаш вазирлиги вазири ўринбосари Ф. Ташпулатов бошчилигидаги делегациянинг Корея Республикасига амалий ташрифи доирасида имзоланди.
Компания раҳбарияти билан учрашувда соғлиқни сақлаш соҳасида икки томонлама ҳамкорликни янада ривожлантириш, шунингдек, истиқболли лойиҳаларни амалга ошириш масалалари муҳокама қилинди.
Шу билан бирга, мулоқот чоғида:
Тошкент шаҳридаги 7-сон клиник шифохонани давлат-хусусий шериклик асосида бошқарувга олиш;
Республика ихтисослаштирилган эндокринология илмий-амалий тиббиёт марказида замонавий даволаш биносини барпо этиш юзасидан таклифлар билдирилди.
