https://sputniknews.uz/20260114/south-korea-uzbekistan-tez-yordam-avtomashina-54785182.html
Корея гранти ҳисобидан Ўзбекистонга 100 та тез ёрдам автомашинаси олиб келинади
Корея гранти ҳисобидан Ўзбекистонга 100 та тез ёрдам автомашинаси олиб келинади
Sputnik Ўзбекистон
Корея Республикасининг DK Consultants компанияси гранти ҳисобидан Ўзбекистонга 100 та тез тиббий ёрдам автомашинаси олиб келинади. Қиймати — 7 млн доллар.
2026-01-14T09:50+0500
2026-01-14T09:50+0500
2026-01-14T09:51+0500
жамият
ўзбекистон
соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв)
соғлиқ
тез ёрдам машинаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/01/18/31669868_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_fdf422a0775c4315ff7312c94476d6aa.jpg
ТОШКEНТ, 14 янв — Sputnik. Корея Республикасининг DK Consultants компанияси гранти ҳисобидан Ўзбекистонга 100 та тез тиббий ёрдам автомашинаси етказиб берилади. Бу ҳақда Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Бу бўйича тегишли меморандум имзоланди. Унга кўра, тез ёрдам автомашиналарини 2026 йилнинг биринчи ярмида харид қилиш режалаштирилган. Лойиҳа қиймати 7 миллион АҚШ долларини ташкил этади.Келишув Соғлиқни сақлаш вазирлиги вазири ўринбосари Ф. Ташпулатов бошчилигидаги делегациянинг Корея Республикасига амалий ташрифи доирасида имзоланди.Шу билан бирга, мулоқот чоғида:
https://sputniknews.uz/20251110/tibbiyot-raqamlashtirish-yordam-dori-aylanma-53366750.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/01/18/31669868_92:0:1189:823_1920x0_80_0_0_5074441fe15b6f8469a2b5641ce9ddbd.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон соғлиқни сақлаш, корея республикаси, dk consultants, тез тиббий ёрдам автомашиналари, грант маблағи, 7 миллион доллар, соғлиқни сақлашда ҳамкорлик, давлат-хусусий шериклик, тошкент 7-сон клиник шифохона, эндокринология маркази, тиббиёт инфратузилмаси, халқаро ҳамкорлик, скорий, скорый
ўзбекистон соғлиқни сақлаш, корея республикаси, dk consultants, тез тиббий ёрдам автомашиналари, грант маблағи, 7 миллион доллар, соғлиқни сақлашда ҳамкорлик, давлат-хусусий шериклик, тошкент 7-сон клиник шифохона, эндокринология маркази, тиббиёт инфратузилмаси, халқаро ҳамкорлик, скорий, скорый
Корея гранти ҳисобидан Ўзбекистонга 100 та тез ёрдам автомашинаси олиб келинади
09:50 14.01.2026 (янгиланди: 09:51 14.01.2026)
Корея Республикасининг DK Consultants компанияси гранти ҳисобидан Ўзбекистонга 100 та тез тиббий ёрдам автомашинасини етказиб бериш бўйича 7 миллион долларлик меморандум имзоланди
ТОШКEНТ, 14 янв — Sputnik.
Корея Республикасининг DK Consultants компанияси гранти ҳисобидан Ўзбекистонга 100 та тез тиббий ёрдам автомашинаси етказиб берилади. Бу ҳақда Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Бу бўйича тегишли меморандум имзоланди. Унга кўра, тез ёрдам автомашиналарини 2026 йилнинг биринчи ярмида харид қилиш режалаштирилган. Лойиҳа қиймати 7 миллион АҚШ долларини ташкил этади.
Келишув Соғлиқни сақлаш вазирлиги вазири ўринбосари Ф. Ташпулатов бошчилигидаги делегациянинг Корея Республикасига амалий ташрифи доирасида имзоланди.
Компания раҳбарияти билан учрашувда соғлиқни сақлаш соҳасида икки томонлама ҳамкорликни янада ривожлантириш, шунингдек, истиқболли лойиҳаларни амалга ошириш масалалари муҳокама қилинди.
Шу билан бирга, мулоқот чоғида:
Тошкент шаҳридаги 7-сон клиник шифохонани давлат-хусусий шериклик асосида бошқарувга олиш;
Республика ихтисослаштирилган эндокринология илмий-амалий тиббиёт марказида замонавий даволаш биносини барпо этиш юзасидан таклифлар билдирилди.